рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник адеметионина для восстановления функции печени при нарушении режима питания, употреблении алкоголя или в результате вредного воздействия факторов окружающей среды.

Растворение таблетки под языком обеспечивает основному компоненту возможность попасть в кровоток без поступления в кишечник.

Таблетку следует вынимать из блистера непосредственно перед употреблением. Принимать взрослым по 1 таблетке 2 раза в сутки за 30–60 мин до еды, удерживая под языком не менее 15–20 мин — до полного растворения. Продолжительность курсового приема — 1 мес, если врач не назначил иначе. При необходимости курс можно повторить.

Перед началом употребления рекомендована консультация врача.

Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Добавку диетическую не следует использовать как замену полноценного рациона питания.

Употребление Агепта перед сном, в том числе на ночь, нежелательно, несмотря на сопутствующие тонизирующие свойства адеметионина.