Киев (адрес не указан)
Доступно в 377 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
918,50
Экономия при брони: -21,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
999,28
Экономия при брони: -39,82 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1013,16
Экономия при брони: -53,91 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1002,57
Экономия при брони: -43,45 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1039,77
Экономия при брони: -80,98 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
989,36
Экономия при брони: -34,77 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1002,65
Экономия при брони: -161,53 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
516,70
Экономия при брони: -37,27 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн