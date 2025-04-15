Львов (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1014,70
Экономия при брони: -121,12 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
937,70
Экономия при брони: -46,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1012,02
Экономия при брони: -155,87 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
937,70
Экономия при брони: -46,90 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
937,70
Экономия при брони: -46,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1005,43
Экономия при брони: -148,91 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
941,90
Экономия при брони: -51,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
988,50
Экономия при брони: -131,76 грн
Подорожник
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
2.0 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
941,90
Экономия при брони: -51,10 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма