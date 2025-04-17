Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
963,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
963,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
963,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1019,00
Экономия при брони: -189,32 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
918,50
Экономия при брони: -43,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1009,92
Экономия при брони: -119,77 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
963,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
992,42
Экономия при брони: -162,64 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
947,40
Экономия при брони: -72,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
963,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
963,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
963,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1027,33
Экономия при брони: -65,83 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
963,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
963,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
991,88
Экономия при брони: -30,57 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
991,10
Экономия при брони: -29,89 грн