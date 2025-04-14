Харьков (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
991,43
Экономия при брони: -31,86 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1058,85
Экономия при брони: -236,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1011,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1029,51
Экономия при брони: -211,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн