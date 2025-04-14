Одесса (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1005,81
Экономия при брони: -46,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
996,11
Экономия при брони: -36,84 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
888,90
Экономия при брони: -37,87 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
991,85
Экономия при брони: -140,82 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1042,95
Экономия при брони: -84,13 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1015,75
Экономия при брони: -164,72 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1034,00
Экономия при брони: -74,91 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1002,75
Экономия при брони: -51,53 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1022,44
Экономия при брони: -154,73 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
990,42
Экономия при брони: -103,47 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
937,80
Экономия при брони: -65,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1037,28
Экономия при брони: -150,31 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1036,59
Экономия при брони: -77,05 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
918,90
Экономия при брони: -46,50 грн