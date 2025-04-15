Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
994,05
Экономия при брони: -172,77 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
890,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
890,00
Экономия при брони: -55,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
940,40
Экономия при брони: -67,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1029,32
Экономия при брони: -36,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1043,05
Экономия при брони: -84,38 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
979,02
Экономия при брони: -157,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
890,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
993,95
Экономия при брони: -171,95 грн