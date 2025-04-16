Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1012,70
Экономия при брони: -53,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1007,85
Экономия при брони: -48,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1048,43
Экономия при брони: -89,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1038,87
Экономия при брони: -80,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
880,00
Экономия при брони: -69,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
960,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
1034,10
Экономия при брони: -74,68 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Агепта® таблетки сублингвальные №20
Омнифарма
880,00
Экономия при брони: -69,00 грн