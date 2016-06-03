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Викаир® (Vicairum®) (2732) - инструкция по применению ATC-классификация

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Викаир<sup>&reg;</sup> (Vicairum<sup>&reg;</sup>)
Цена в городе Киев
от 33,19 грн
Без рецепта
10 шт от 33,19 грн
В наличии в 619 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
A02B X62** Висмута субнитрат, комбинации
Регистрационное удостоверение
UA/4946/01/01 от 03.06.2016

Викаир инструкция по применению

Фармакологические свойства

Викаир оказывает комплексное действие. Висмута нитрат основной, натрия гидрокарбонат, магния карбонат тяжелый проявляют антацидное и вяжущее действие, кора крушины проявляет слабительный эффект, корневище аира обладает спазмолитическим эффектом.

Показания Викаир

в составе комплексной терапии пептической язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, функциональной диспепсии, гиперацидных гастритов.

Применение Викаир

таблетки Викаир принимают внутрь после еды.
Взрослые — по 1–2 таблетки (таблетки лучше измельчить) 3 раза в сутки после еды, запивая ½ стакана теплой воды. Курс лечения определяет врач в зависимости от характера и тяжести заболевания.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата. Хронические и воспалительные процессы кишечника и желчного пузыря; гипоацидный гастрит; желудочно-кишечные кровотечения; выраженные нарушения функции почек; острые лихорадочные состояния.

Побочные эффекты

со стороны пищеварительного тракта: учащение дефекации, которое прекращается при снижении дозы, тошнота, рвота, пигментация языка;
со стороны ЦНС: головная боль;
со стороны системы крови и лимфатической системы: гемоглобинемия;
общие нарушения: отек десен и век;
прочие: аллергические реакции.

Особые указания

во время лечения следует придерживаться диеты.
При лечении препаратом необходимо контролировать функцию почек и концентрацию висмута в крови и моче. Кал при приеме таблеток окрашивается в темно-зеленый или черный цвет.
Препарат рекомендуют принимать за 2 ч до или через 2 ч после приема других лекарственных препаратов.
Период беременности и кормления грудью. Не следует применять Викаир в период беременности. В период кормления грудью применение препарата необходимо прекратить.
Дети. Нет опыта применения у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. На данный момент нет данных о негативном влиянии на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.

Взаимодействия

при применении препарата уменьшается выраженность резорбтивного действия тетрациклинов, поскольку при взаимодействии тетрациклинов с препаратами, содержащими катионы магния, образуются комплексы, которые плохо всасываются.
Во время лечения препаратом не следует принимать другие висмутсодержащие средства с целью предотвращения риска повышения содержания висмута в крови.
Не следует одновременно применять с алкалоидами, гликозидами, ферментными препаратами и антибиотиками.
Препарат снижает всасывание производных кумарина.
Возможно уменьшение всасывания других лекарственных средств, которые применяются одновременно с Викаиром. Поэтому промежуток времени между приемами препаратов должен составлять не менее 2 ч.

Передозировка

симптомы: тошнота, рвота, диарея.
Лечение: симптоматическое.

Условия хранения

в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Викаир
Викаир® таблетки блистер, №10
от 33,19 грн
В наличии в 619 аптеках
Цены в аптеках
Викаир
Викаир® таблетки блистер, №10
от 33,19 грн
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