во время лечения следует придерживаться диеты.

При лечении препаратом необходимо контролировать функцию почек и концентрацию висмута в крови и моче. Кал при приеме таблеток окрашивается в темно-зеленый или черный цвет.

Препарат рекомендуют принимать за 2 ч до или через 2 ч после приема других лекарственных препаратов.

Период беременности и кормления грудью. Не следует применять Викаир в период беременности. В период кормления грудью применение препарата необходимо прекратить.

Дети. Нет опыта применения у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. На данный момент нет данных о негативном влиянии на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.