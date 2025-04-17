Винница (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
96,34
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
97,92
Экономия при брони: -7,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
108,10
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
100,44
Экономия при брони: -9,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
95,65
Экономия при брони: -4,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
96,26
Экономия при брони: -5,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
96,13
Экономия при брони: -8,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
105,00
Экономия при брони: -10,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
105,40
Экономия при брони: -11,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
92,33
Экономия при брони: -4,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
108,00
Экономия при брони: -13,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
94,24
Экономия при брони: -4,38 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 43
1.7 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм