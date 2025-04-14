Днепр (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
98,18
Экономия при брони: -6,64 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
102,53
Экономия при брони: -7,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
98,21
Экономия при брони: -6,32 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
99,00
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
108,10
Экономия при брони: -14,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
97,36
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
99,64
Экономия при брони: -6,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
96,59
Экономия при брони: -3,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
98,39
Экономия при брони: -5,13 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
105,11
Экономия при брони: -5,28 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
96,54
Экономия при брони: -4,58 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Не болей
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
101,09
Экономия при брони: -3,24 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
104,83
Экономия при брони: -5,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
102,80
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
96,08
Экономия при брони: -5,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
96,91
Экономия при брони: -5,88 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
98,08
Экономия при брони: -7,05 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм