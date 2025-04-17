Киев
Викаир® (Vicairum®)

Викаир® (Vicairum®)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 53 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
87,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
86,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
108,00
Экономия при брони: -12,50 грн
95,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
105,40
Экономия при брони: -9,90 грн
95,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
98,74
Экономия при брони: -5,27 грн
93,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
108,00
Экономия при брони: -12,50 грн
95,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
95,51
Экономия при брони: -8,98 грн
86,53 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
108,00
Экономия при брони: -12,50 грн
95,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
95,88
Экономия при брони: -7,97 грн
87,91 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
87,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
98,87
Экономия при брони: -10,98 грн
87,89 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
87,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
107,18
Экономия при брони: -3,38 грн
103,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
96,46
Экономия при брони: -2,97 грн
93,49 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
107,53
Экономия при брони: -3,24 грн
104,29 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
80,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
98,12
Экономия при брони: -3,46 грн
94,66 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
104,40
Экономия при брони: -8,90 грн
95,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
80,03 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
87,10 грн
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