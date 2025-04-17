Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
108,00
Экономия при брони: -12,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
105,40
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
98,74
Экономия при брони: -5,27 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
108,00
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
95,51
Экономия при брони: -8,98 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
108,00
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
95,88
Экономия при брони: -7,97 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
98,87
Экономия при брони: -10,98 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
107,18
Экономия при брони: -3,38 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
96,46
Экономия при брони: -2,97 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
107,53
Экономия при брони: -3,24 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
98,12
Экономия при брони: -3,46 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
104,40
Экономия при брони: -8,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм