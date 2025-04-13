Киев (адрес не указан)
Доступно в 462 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
93,40
Экономия при брони: -10,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
90,83
Экономия при брони: -4,89 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
104,40
Экономия при брони: -22,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
105,40
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм