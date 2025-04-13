Харьков (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
98,00
Экономия при брони: -3,15 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
108,10
Экономия при брони: -7,70 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
99,16
Экономия при брони: -4,39 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
104,40
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
105,56
Экономия при брони: -7,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
102,49
Экономия при брони: -6,53 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
88,90
Экономия при брони: -3,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
105,10
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
78,66
Экономия при брони: -3,26 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Космическая, 25
3.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
105,81
Экономия при брони: -6,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
96,38
Экономия при брони: -4,78 грн