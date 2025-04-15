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Викаир® (Vicairum®)

Викаир® (Vicairum®)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 105 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
83,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
91,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
97,65
Экономия при брони: -6,45 грн
91,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
101,60
Экономия при брони: -7,50 грн
94,10 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
96,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
108,00
Экономия при брони: -13,90 грн
94,10 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
97,39
Экономия при брони: -6,58 грн
90,81 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
102,10
Экономия при брони: -8,00 грн
94,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
108,00
Экономия при брони: -13,90 грн
94,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
98,60
Экономия при брони: -4,50 грн
94,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
105,50
Экономия при брони: -11,40 грн
94,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
105,00
Экономия при брони: -10,90 грн
94,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
98,60
Экономия при брони: -4,50 грн
94,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
97,85
Экономия при брони: -7,43 грн
90,42 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
98,60
Экономия при брони: -4,50 грн
94,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
108,00
Экономия при брони: -13,90 грн
94,10 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
100,90
Экономия при брони: -6,80 грн
94,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
89,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
105,40
Экономия при брони: -11,30 грн
94,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
91,20 грн
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