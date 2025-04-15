Львов (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
97,65
Экономия при брони: -6,45 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
101,60
Экономия при брони: -7,50 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
108,00
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
97,39
Экономия при брони: -6,58 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
102,10
Экономия при брони: -8,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
108,00
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
98,60
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
105,50
Экономия при брони: -11,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
105,00
Экономия при брони: -10,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
98,60
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
97,85
Экономия при брони: -7,43 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
98,60
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
108,00
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
100,90
Экономия при брони: -6,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
105,40
Экономия при брони: -11,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм