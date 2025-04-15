Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
101,71
Экономия при брони: -3,89 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
102,10
Экономия при брони: -4,64 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
98,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
105,00
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
99,71
Экономия при брони: -3,33 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
96,80
Экономия при брони: -7,88 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
95,34
Экономия при брони: -4,49 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
98,28
Экономия при брони: -7,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
105,35
Экономия при брони: -4,82 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
95,27
Экономия при брони: -4,47 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
91,41
Экономия при брони: -10,24 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
96,16
Экономия при брони: -7,09 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
105,10
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
96,41
Экономия при брони: -6,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
95,72
Экономия при брони: -6,65 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, бульв. Центральный, 28
3.5 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
93,01
Экономия при брони: -3,01 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Викаир® таблетки блистер №10
Галичфарм
95,51
Экономия при брони: -6,97 грн