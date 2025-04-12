следует с осторожностью применять препарат в следующих случаях:

– анемия;

– дефицит витаминов группы В и фолиевой кислоты;

– заболевания легких.

При длительном применении Фурагина может развиться периферическая нейропатия (боль, нарушение чувствительности в области соответствующего нерва). В случае развития симптомов нейропатии применение препарата следует прекратить.

При сахарном диабете препарат может вызвать полинейропатию.

Применение Фурагина не рекомендуется при уросепсисе и инфекции паренхимы почек.

В ходе экспериментальных исследований и клинических наблюдений пациентов выявлено, что нитрофураны неблагоприятно влияют на функцию яичек, что проявляется уменьшением количества спермы и эякулята, уменьшением подвижности сперматозоидов и патологическими изменениями их морфологии.

При применении Фурагина может наблюдаться диарея, вызванная угнетением препаратом нормальной микрофлоры толстой кишки.

В редких случаях возможно развитие псевдомембранозного колита, причиной которого является угнетение естественной микрофлоры прямой кишки и размножение Clostridium difficile. При легкой форме псевдомембранозного колита достаточно прекратить прием препарата. При проведении соответствующей терапии нельзя принимать препараты, которые замедляют перистальтику кишечника. Прием Фурагина с пищей снижает риск развития колита, существенно не влияя на всасывание препарата.

Лабораторное исследование у пациентов, получавших фурагин, может дать ложноположительную реакцию на наличие глюкозы в моче, если для определения используется метод восстановления меди. На результаты определения глюкозы в моче ферментным методом фурагин не влияет.

В случае длительной терапии следует регулярно делать анализ крови (количество лейкоцитов), контролировать функциональные показатели печени и почек, а также функцию легких, особенно у пациентов в возрасте старше 65 лет.

В состав лекарственного средства входит сахар, что следует учитывать при лечении пациентов с сахарным диабетом.

В случае установленной непереносимости некоторых сахаров следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.

Для профилактики невритов одновременно желательно принимать антигистаминные препараты и витамины группы В (никотинамид, тиамин).

Применение в период беременности или кормления грудью. Фурагин противопоказан в период беременности или кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Как правило, препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами, но лицам, у которых во время лечения возникает головокружение, сонливость или другие побочные эффекты со стороны ЦНС, следует соблюдать осторожность.