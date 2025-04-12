Фурагин таблетки (Furaginum tablets)
Фурагин таблетки инструкция по применению
Состав
Вспомогательные вещества: лактоза, моногидрат; сахар; крахмал кукурузный модифицированный; кислота стеариновая; полисорбат.
Фуразидин - 50 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Фурагин — нитрофурановое антибактериальное средство с бактериостатическим действием. Эффективен в отношении грамположительных (Staphyloccocus epidermidis, Staphyloccocus aureus, Staphyloccocus faecalis) и грамотрицательных (Enterobacteriaceae, Klebsiella spp, Eschrichia coli) бактерий. Высокая бактериостатическая активность фурагина связана с наличием ароматической нитрогруппы. Резистентность к фурагину развивается медленно. Фурагин подавляет ферментные системы микроорганизмов, а также другие биохимические процессы в бактериальной клетке, что, в свою очередь, ведет к нарушению структуры цитоплазматической мембраны и клеточной оболочки бактерии.
Фармакокинетика. Абсорбция. Фурагин хорошо всасывается из пищеварительного тракта. Абсорбция препарата в основном проходит в дистальном отделе тонкой кишки путем пассивной диффузии (превышает абсорбцию из проксимального отдела в несколько раз). После однократной дозы 200 мг Cmax фурагина достигается в плазме крови через 30 мин, сохраняется на этом уровне в течение 1 ч, затем медленно снижается. Бактериостатическая концентрация фурагина в плазме крови сохраняется в течение 8–12 ч. Фурагин связывается с белками плазмы крови.
Метаболизм/элиминация. 10% принятой дозы метаболизируется в печени и почках. При нарушении функции почек происходит биотрансформация большей части дозы.
Т½ фурагина короткий (около 1 ч). Фурагин выводится почками, преимущественно путем канальцевой секреции (85%). 8–13% фурагина в неизмененном виде попадает в мочу, где его концентрация во много раз превышает МИК для большинства чувствительных бактерий. Cmax фурагина в моче — 5,7 мкг/мл.
Фурагин хорошо проникает через плацентарный барьер.
Показания Фурагин таблетки
острые и хронические инфекции мочевыводящих путей: пиелонефрит, цистит, уретрит; простатит; послеоперационные инфекции мочеполовой системы.
Применение Фурагин таблетки
Фурагин применяют внутрь, сразу после еды, запивая большим количеством воды.
Взрослым 100–200 мг (2–4 таблетки) 2–3 раза в сутки. Курс лечения составляет 7–10 дней в зависимости от тяжести заболевания, эффективности лечения, а также функционального состояния почек. В случае необходимости курс лечения повторять через 10–15 дней.
Максимальная суточная доза — 600 мг.
В случае пропуска приема препарата очередную дозу следует принять сразу, как только пациент вспомнит об этом.
Не следует принимать двойную дозу лекарственного средства для замещения пропущенной дозы.
Дети. Препарат не применять у детей.
Противопоказания
– повышенная чувствительность к фурагину, производным группы нитрофурана или вспомогательным веществам препарата;
– тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/мин);
– тяжелая печеночная недостаточность;
– полинейропатия (в том числе диабетическая);
– недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (риск развития гемолиза);
– порфирия (заболевания, вызванные нарушением обмена продуктов распада гемоглобина);
– редкая врожденная непереносимость галактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция;
– дефицит сахаразы/изомальтазы/лактазы, непереносимость фруктозы/лактозы.
Противопоказано применять у пациентов, находящихся на гемодиализе или перитонеальном гемодиализе.
Противопоказано детям (в возрасте до 18 лет). Не применять в период беременности и кормления грудью.
Фурагин не рекомендуется при уросепсисе и инфекции паренхимы почек.
Побочные эффекты
фурагин, как и другие лекарственные средства, может вызвать побочные реакции, которые проявляются не у всех пациентов.
Частота побочных реакций по классификации MedDRA: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100), редко (≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000), включая отдельные случаи; неизвестно (нельзя определить по имеющимся данным).
Со стороны системы крови и лимфатической системы: очень редко — нарушение кроветворения (агранулоцитоз, тромбоцитопения, апластическая анемия).
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая зуд, сыпь, крапивницу, ангионевротический отек.
Со стороны нервной системы: нечасто — головокружение, сонливость; редко — периферическая нейропатия.
Со стороны органа зрения: редко — нарушение зрения.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: редко — острые и хронические легочные реакции.
Острая легочная реакция развивается стремительно. Она проявляется тяжелой одышкой, лихорадкой, болью в грудной клетке, кашлем, с мокротой или без, эозинофилией (повышение количества эозинофилов в крови). Сообщалось об одновременном с острой легочной реакцией появлении сыпи на коже, зуда, крапивницы, миалгии (мышечная боль), ангионевротического отека (отек лица, шеи, тканей полости рта и гортани). В основе острой легочной реакции лежит реакция повышенной чувствительности, которая может развиваться в течение нескольких часов, реже — в течение минут. Острая легочная реакция исчезает при прекращении приема препарата. Хроническая легочная реакция может развиваться через длительный промежуток времени после прекращения лечения нитрофуранами (в том числе фурагином). Характерно постепенное нарастание одышки, учащенное дыхание, нестабильная лихорадка, эозинофилия, прогрессирующий кашель и интерстициальный пневмонит и/или фиброз легких.
Со стороны пищеварительного тракта: нечасто — снижение аппетита, тошнота; редко — рвота, диарея; очень редко — панкреатит.
Со стороны кожи и подкожных тканей: редко — сыпь, зуд; очень редко — ангионевротический отек, крапивница, эксфолиативный дерматит, мультиформная эритема.
Со стороны костно-мышечной и соединительной ткани: очень редко — артралгия (боль в суставах).
Со стороны гепатобилиарной системы: очень редко — холестатическая желтуха, гепатит.
Общие нарушения: редко — слабость, повышение температуры тела, временное выпадение волос. Фурагин окрашивает мочу в темно-желтый или коричневый цвет. Для уменьшения выраженности побочных явлений рекомендуется принимать витамины группы В, антигистаминные препараты и употреблять большое количество жидкости. В случае выраженных побочных явлений следует снизить дозу или прекратить прием лекарственного средства. Если во время приема препарата возникли побочные реакции, которые не указаны в инструкции для медицинского применения, об этом необходимо информировать врача.
Особые указания
следует с осторожностью применять препарат в следующих случаях:
– анемия;
– дефицит витаминов группы В и фолиевой кислоты;
– заболевания легких.
При длительном применении Фурагина может развиться периферическая нейропатия (боль, нарушение чувствительности в области соответствующего нерва). В случае развития симптомов нейропатии применение препарата следует прекратить.
При сахарном диабете препарат может вызвать полинейропатию.
Применение Фурагина не рекомендуется при уросепсисе и инфекции паренхимы почек.
В ходе экспериментальных исследований и клинических наблюдений пациентов выявлено, что нитрофураны неблагоприятно влияют на функцию яичек, что проявляется уменьшением количества спермы и эякулята, уменьшением подвижности сперматозоидов и патологическими изменениями их морфологии.
При применении Фурагина может наблюдаться диарея, вызванная угнетением препаратом нормальной микрофлоры толстой кишки.
В редких случаях возможно развитие псевдомембранозного колита, причиной которого является угнетение естественной микрофлоры прямой кишки и размножение Clostridium difficile. При легкой форме псевдомембранозного колита достаточно прекратить прием препарата. При проведении соответствующей терапии нельзя принимать препараты, которые замедляют перистальтику кишечника. Прием Фурагина с пищей снижает риск развития колита, существенно не влияя на всасывание препарата.
Лабораторное исследование у пациентов, получавших фурагин, может дать ложноположительную реакцию на наличие глюкозы в моче, если для определения используется метод восстановления меди. На результаты определения глюкозы в моче ферментным методом фурагин не влияет.
В случае длительной терапии следует регулярно делать анализ крови (количество лейкоцитов), контролировать функциональные показатели печени и почек, а также функцию легких, особенно у пациентов в возрасте старше 65 лет.
В состав лекарственного средства входит сахар, что следует учитывать при лечении пациентов с сахарным диабетом.
В случае установленной непереносимости некоторых сахаров следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Для профилактики невритов одновременно желательно принимать антигистаминные препараты и витамины группы В (никотинамид, тиамин).
Применение в период беременности или кормления грудью. Фурагин противопоказан в период беременности или кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Как правило, препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами, но лицам, у которых во время лечения возникает головокружение, сонливость или другие побочные эффекты со стороны ЦНС, следует соблюдать осторожность.
Взаимодействия
средства, ощелачивающие мочу, уменьшают терапевтический эффект фурагина (ускоряют выведение фурагина с мочой).
Средства, подкисляющие мочу (кислоты, в том числе аскорбиновая кислота, а также кальция хлорид), повышают концентрацию фурагина в моче (замедляется его выведение с мочой) и таким образом усиливается лечебный эффект препарата, но при этом возрастает риск повышения токсичности.
Применение одновременно с левомицетином, ристомицином и сульфаниламидами усиливает угнетение кроветворения.
В связи с антагонизмом действия фурагина и хинолонов (налидиксовая кислота, оксолиновая кислота, норфлоксацин) следует избегать одновременного применения этих препаратов.
Применение пробенецида и сульфинпиразона уменьшает выведение фурагина, что повышает риск развития нежелательных побочных явлений и токсичности.
Одновременное применение фурагина и антацидов (содержащих магния трисиликат) уменьшает абсорбцию фурагина.
При почечной недостаточности не рекомендуется применять одновременно фурагин с аминогликозидами.
Антибактериальное действие Фурагина значительно усиливается при одновременном применении с антибиотиками (пенициллины и цефалоспорины), хорошо комбинируется с тетрациклином и эритромицином.
Во время лечения нельзя употреблять алкоголь, поскольку он может усиливать выраженность побочных эффектов (тахикардия, боль в области сердца, головная боль, тошнота, рвота, судороги, снижение АД, лихорадка, тревожность).
Передозировка
обычно токсические проявления возможны у больных с нарушениями функции почек.
Симптомы: головная боль, головокружение, депрессия, периферический полиневрит, аллергические реакции (крапивница, ангионевротический отек, бронхоспазм), тошнота, рвота, гемолитическая анемия (у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы), мегалобластная анемия, редко — нарушение функции печени.
Лечение: отмена лекарственного средства, употребление большого количества жидкости, применение энтеросорбентов, антигистаминных средств, витаминов группы В (тиамина бромид). Терапия симптоматическая. В тяжелых случаях — гемодиализ. Специфического антидота нет.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.