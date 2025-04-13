Фурагин таблетки (Furaginum tablets)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 342 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
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Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
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Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
192,30
Экономия при брони: -18,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
124,73
Экономия при брони: -8,87 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
208,03
Экономия при брони: -31,62 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,20
Экономия при брони: -28,45 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
128,05
Экономия при брони: -8,79 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
197,64
Экономия при брони: -17,96 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,02
Экономия при брони: -5,61 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
191,62
Экономия при брони: -6,53 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
180,70
Экономия при брони: -7,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
1.6 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,20
Экономия при брони: -28,45 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
194,34
Экономия при брони: -8,01 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.7 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
208,04
Экономия при брони: -31,62 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
127,13
Экономия при брони: -7,91 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
124,73
Экономия при брони: -8,87 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,70
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
189,99
Экономия при брони: -7,11 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
192,35
Экономия при брони: -5,77 грн