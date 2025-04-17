Фурагин таблетки (Furaginum tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
62,27
Экономия при брони: -6,06 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
124,73
Экономия при брони: -12,14 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
179,70
Экономия при брони: -10,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
60,05
Экономия при брони: -3,67 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
57,24
Экономия при брони: -1,03 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Экономия при брони: -18,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
197,96
Экономия при брони: -23,56 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
124,73
Экономия при брони: -12,14 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
192,06
Экономия при брони: -15,15 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Экономия при брони: -18,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
61,90
Экономия при брони: -6,38 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
63,82
Экономия при брони: -2,59 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
189,39
Экономия при брони: -8,48 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Экономия при брони: -18,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
65,93
Экономия при брони: -6,14 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Экономия при брони: -18,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
193,92
Экономия при брони: -12,41 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Экономия при брони: -18,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
129,95
Экономия при брони: -18,86 грн