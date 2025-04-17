Фурагин таблетки (Furaginum tablets)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
191,32
Экономия при брони: -20,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Экономия при брони: -14,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
194,45
Экономия при брони: -23,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
182,70
Экономия при брони: -9,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Экономия при брони: -14,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Экономия при брони: -14,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
193,13
Экономия при брони: -21,36 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
194,72
Экономия при брони: -24,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
60,17
Экономия при брони: -2,63 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
193,38
Экономия при брони: -22,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
191,16
Экономия при брони: -20,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
115,66
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
198,46
Экономия при брони: -28,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
189,06
Экономия при брони: -18,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
182,70
Экономия при брони: -9,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
182,70
Экономия при брони: -9,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
182,70
Экономия при брони: -9,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Экономия при брони: -14,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
182,70
Экономия при брони: -9,90 грн