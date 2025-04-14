Фурагин таблетки (Furaginum tablets)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 217 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
188,77
Экономия при брони: -16,82 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
194,50
Экономия при брони: -24,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
179,40
Экономия при брони: -5,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
179,40
Экономия при брони: -5,20 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Экономия при брони: -12,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
193,59
Экономия при брони: -12,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
191,16
Экономия при брони: -17,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
192,97
Экономия при брони: -23,93 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,70
Экономия при брони: -13,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм