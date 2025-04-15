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Фурагин таблетки (Furaginum tablets)

Фурагин таблетки (Furaginum tablets)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 177 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
159,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
177,80
Экономия при брони: -14,33 грн
163,47 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
170,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
182,70
Экономия при брони: -16,80 грн
165,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
170,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Экономия при брони: -21,10 грн
165,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Экономия при брони: -21,10 грн
165,90 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
180,69
Экономия при брони: -11,14 грн
169,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
179,59
Экономия при брони: -16,12 грн
163,47 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Экономия при брони: -21,10 грн
165,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
61,02
Экономия при брони: -5,61 грн
55,41 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
170,80
Экономия при брони: -4,90 грн
165,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
158,31 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
170,80
Экономия при брони: -4,90 грн
165,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
170,80
Экономия при брони: -4,90 грн
165,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
182,70
Экономия при брони: -16,80 грн
165,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
192,95
Экономия при брони: -24,69 грн
168,26 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
124,73
Экономия при брони: -14,07 грн
110,66 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
179,40
Экономия при брони: -13,50 грн
165,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
121,74 грн
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