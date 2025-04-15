Фурагин таблетки (Furaginum tablets)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
177,80
Экономия при брони: -14,33 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
182,70
Экономия при брони: -16,80 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Экономия при брони: -21,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
180,69
Экономия при брони: -11,14 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
179,59
Экономия при брони: -16,12 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Экономия при брони: -21,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
61,02
Экономия при брони: -5,61 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
170,80
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
170,80
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
170,80
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
182,70
Экономия при брони: -16,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
192,95
Экономия при брони: -24,69 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
124,73
Экономия при брони: -14,07 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
179,40
Экономия при брони: -13,50 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм