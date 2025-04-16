Фурагин таблетки (Furaginum tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
188,84
Экономия при брони: -22,34 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
189,10
Экономия при брони: -17,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Экономия при брони: -15,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
192,84
Экономия при брони: -25,54 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
192,30
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Аптека бам
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Экономия при брони: -15,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
182,70
Экономия при брони: -11,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Экономия при брони: -15,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
193,06
Экономия при брони: -21,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
187,00
Экономия при брони: -15,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
192,96
Экономия при брони: -25,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
194,98
Экономия при брони: -23,69 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
200,76
Экономия при брони: -22,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
179,40
Экономия при брони: -8,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 53 мин
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
190,94
Экономия при брони: -9,99 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 23 мин
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Фурагин таблетки 50 мг №30
Олайнфарм
192,71
Экономия при брони: -10,92 грн