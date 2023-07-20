ФУРАЗИДИН* (FURAZIDINUM*) Действующее вещество
синтетическое противомикробное средство группы производных нитрофурана. Действует бактериостатически, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Резистентность микроорганизмов к фуразидину развивается медленно.
для приема внутрь назначают при инфекционно-воспалительных заболеваниях мочевых путей, инфекционных осложнениях после хирургического вмешательства на органах мочеполовой системы.
Местно используют при инфекционно-воспалительных заболеваниях органов мочеполовой системы, гнойных и инфицированных ранах, ожогах, фистулах, конъюнктивите, кератите, санации бронхов при проведении лечебной бронхоскопии, промывании полостей (перитонит, эмпиема плевры, гнойный артрит).
внутрь по 100–200 мг 2–3 раза в сутки после еды в течение 7–10 сут; при необходимости можно провести повторный курс лечения через 10–15 сут. Применяют также р-р фуразидина. Объем и концентрацию р-ра для местного применения определяют индивидуально в зависимости от показаний. Р-р для промывания полостей готовят в асептических условиях.
нарушение функции почек, повышенная чувствительность к производным нитрофурана, беременность.
при системном применении возможны тошнота, рвота, анорексия, головокружение, головная боль, при длительном применении — периферический неврит. При местном применении возможны аллергические реакции.