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Активные вещества — “Ф”ФУРАЗИДИН* (FURAZIDINUM*)

ФУРАЗИДИН* (FURAZIDINUM*) Действующее вещество

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Найдено: 8 препаратов
Урофурагин таблетки, 50 мг, блистер, № 30; ADAMED PHARMA S.A
Урофурагин Таблетки, 50 мг, блистер, № 30 ADAMED PHARMA S.A
В 1072 аптеках
от 147,67 грн
Цены в аптеках
Фурасол ополаскиватель, порошок, 0,1 г, пакетик, 1 г, № 5; Олайнфарм
Фурасол Ополаскиватель, порошок, 0,1 г, пакетик, 1 г, № 5 Олайнфарм
В 429 аптеках
от 169,73 грн
Цены в аптеках
Фурагин таблетки, 50 мг, № 30; Олайнфарм
Фурагин Таблетки, 50 мг, № 30 Олайнфарм
В 404 аптеках
от 140,27 грн
Цены в аптеках
Фурагин таблетки, 50 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Галичфарм
Фурагин Таблетки, 50 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Галичфарм
В 257 аптеках
от 107,09 грн
Цены в аптеках
Фурагин таблетки, 50 мг, блистер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 30; Галичфарм
Фурагин Таблетки, 50 мг, блистер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 30 Галичфарм
В 9 аптеках
от 150,00 грн
Цены в аптеках
Фурасол ополаскиватель, порошок, 0,1 г, пакетик, 1 г, № 15; Олайнфарм
Фурасол Ополаскиватель, порошок, 0,1 г, пакетик, 1 г, № 15 Олайнфарм
В 25 аптеках других городов
от 252,16 грн
Цены в других городах
Фурамаг® капсулы, 50 мг, блистер, № 30; Олайнфарм
Фурамаг® Капсулы, 50 мг, блистер, № 30 Олайнфарм
Нет в наличии
Фурамаг® капсулы, 25 мг, № 30; Олайнфарм
Фурамаг® Капсулы, 25 мг, № 30 Олайнфарм
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, капсулы, порошок для приготовления р-ра для наружного применения.

синтетическое противомикробное средство группы производных нитрофурана. Действует бактериостатически, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Резистентность микроорганизмов к фуразидину развивается медленно.

для приема внутрь назначают при инфекционно-воспалительных заболеваниях мочевых путей, инфекционных осложнениях после хирургического вмешательства на органах мочеполовой системы.
Местно используют при инфекционно-воспалительных заболеваниях органов мочеполовой системы, гнойных и инфицированных ранах, ожогах, фистулах, конъюнктивите, кератите, санации бронхов при проведении лечебной бронхоскопии, промывании полостей (перитонит, эмпиема плевры, гнойный артрит).

внутрь по 100–200 мг 2–3 раза в сутки после еды в течение 7–10 сут; при необходимости можно провести повторный курс лечения через 10–15 сут. Применяют также р-р фуразидина. Объем и концентрацию р-ра для местного применения определяют индивидуально в зависимости от показаний. Р-р для промывания полостей готовят в асептических условиях.

нарушение функции почек, повышенная чувствительность к производным нитрофурана, беременность.

при системном применении возможны тошнота, рвота, анорексия, головокружение, головная боль, при длительном применении — периферический неврит. При местном применении возможны аллергические реакции.