внутрь по 100–200 мг 2–3 раза в сутки после еды в течение 7–10 сут; при необходимости можно провести повторный курс лечения через 10–15 сут. Применяют также р-р фуразидина. Объем и концентрацию р-ра для местного применения определяют индивидуально в зависимости от показаний. Р-р для промывания полостей готовят в асептических условиях.