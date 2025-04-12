Эсозол (Esozol)
Эсозол инструкция по применению
Состав
действующее вещество: эзомепразол;
1 флакон содержит эзомепразола натрия 42,55 мг эквивалентно эзомепразолу 40 мг;
вспомогательные вещества: динатрия эдетат, натрия гидроксид.
Лекарственная форма
Лиофилизат для раствора для инъекций и инфузий.
Основные физико-химические свойства: порошок белого или почти белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для лечения пептической язвы.
Ингибиторы протонного насоса. Код ATС A02B C05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Эзомепразол является S-изомером омепразола; он снижает секрецию желудочной кислоты путём специфического целевого механизма действия. Эзомепразол является специфическим ингибитором кислотной помпы в париетальной клетке. R- и S-изомеры омепразола обладают одинаковой фармакодинамической активностью.
Механизм действия
Эзомепразол является слабым основанием; он концентрируется и трансформируется в активную форму в высококислотной среде секреторных канальцев париетальной клетки, где он ингибирует фермент Н+К+-АТФазу кислотной помпы и ингибирует как базальную, так и стимулированную секрецию кислоты.
Воздействие на секрецию желудочной кислоты
Через пять дней перорального применения эзомепразола по 20 и 40 мг у пациентов с симптомами гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) уровень внутрижелудочного рН выше 4 в течение суток сохранялся в среднем в течение 13 часов и 17 часов соответственно. Этот эффект одинаков независимо от пути введения эзомепразола — перорального или внутривенного.
С помощью AUC в качестве суррогатного параметра плазменной концентрации была показана связь между угнетением кислотной секреции и экспозицией после перорального применения эзомепразола.
В течение суток при внутривенном применении инфузии 80 мг эзомепразола в течение 30 минут с последующим проведением длительной внутривенной инфузии в дозе 8 мг/ч у здоровых добровольцев значения внутрижелудочного рН выше 4 и выше 6 сохранялись в среднем в течение 21 часа и 11–13 часов соответственно.
Терапевтические эффекты угнетения секреции кислоты
Лечение рефлюкс-эзофагита эзомепразолом в дозе 40 мг демонстрирует эффективность у 78% пациентов через 4 недели и у 93% пациентов через 8 недель перорального приема препарата.
Другие эффекты, связанные с угнетением секреции кислоты
При лечении антисекреторными препаратами уровень гастрина в сыворотке крови увеличивается в ответ на снижение секреции кислоты.
Уровень хромогранина А (CgA) также возрастает в результате уменьшения кислотности желудочного сока. Из-за повышения уровня CgA возможно влияние на результаты лабораторных исследований выявления нейроэндокринных опухолей. Опубликованные данные свидетельствуют о том, что лечение ингибиторами протонной помпы следует прекратить за 5–14 дней до измерения уровня CgA, поскольку этот показатель может быть повышен после лечения ингибиторами протонной помпы (ИПП).
У некоторых пациентов во время длительного лечения пероральным эзомепразолом наблюдается увеличение количества энтерохромафинообразных клеток (ECL), что возможно связано с повышенными сывороточными уровнями гастрина.
Сообщалось о несколько повышенной частоте возникновения кист желудочных желез при длительном лечении пероральными антисекреторными препаратами. Эти изменения являются физиологическим следствием ингибирования секреции кислоты. Они доброкачественны и, вероятно, обратимы.
Снижение секреции желудочного сока в результате применения любого ингибитора протонной помпы увеличивает в желудке количество бактерий, которые в норме присутствуют в гастроинтестинальном тракте. Лечение ингибиторами протонной помпы повышает риск гастроинтестинальной инфекции (например Salmonella, Campilobacter или Clostridium difficile) у госпитальных больных.
Дети
В плацебоконтролируемом исследовании (98 больных в возрасте 1–11 месяцев) оценивались эффективность и безопасность применения препарата у пациентов с признаками и симптомами ГЭРБ. Эзомепразол 1 мг/кг один раз в сутки перорально вводили в течение 2 недель (открытая фаза), а 80 пациентов было включено в течение 4 дополнительных недель (двойная слепая фаза отмены лечения). Не наблюдалось существенной разницы между эзомепразолом и плацебо относительно достижения первичной конечной точки и прекращения лечения из-за ухудшения симптомов.
В плацебоконтролируемом исследовании (52 пациента в возрасте < 1 месяц) оценивали эффективность и безопасность препарата у пациентов с ГЭРБ. Эзомепразол 0,5 мг/кг один раз в сутки перорально вводили в течение минимум 10 дней. Не было существенной разницы между эзомепразолом и плацебо по отношению к первичной конечной точке изменения количества случаев симптомов ГЭРБ по сравнению с исходным уровнем.
Результаты, полученные в ходе исследований с участием пациентов детского возраста, показывают, что дозы эзомепразола 0,5 мг/кг и 1,0 мг/кг у грудных детей в возрасте младше 1 месяц и в возрасте 1–11 месяцев соответственно, снижают средний процент времени внутрипищеводного рН < 4,0. Профиль безопасности применения препарата оказался подобным таковому у взрослых.
В исследовании, проведенном с участием педиатрических пациентов с ГЭРБ (возрастом < 1 — 17 лет), которые получали длительное лечение ингибиторами протонной помпы (ИПП), у 61% детей наблюдалась гиперплазия ECL-клеток незначительной степени, относительно которой клиническая значимость была неизвестна; развития атрофического гастрита или карциноидных опухолей не отмечалось.
Фармакокинетика.
Распределение
Выраженный объем распределения при равновесной концентрации у здоровых добровольцев составляет около 0,22 л/кг массы тела. Эзомепразол связывается с белками плазмы крови на 97%.
Метаболизм и выведение
Эзомепразол полностью метаболизируется с помощью системы цитохрома Р450 (CYP). Основная часть метаболизма эзомепразола зависит от полиморфного изофермента CYP2C19, ответственного за образование гидрокси- и дезметилметаболитов эзомепразола. Другая часть зависит от другого специфического изофермента, CYP3А4, отвечающего за образование эзомепразола сульфона — главного метаболита в плазме крови.
Приведенные ниже параметры отражают главным образом фармакокинетику у лиц с функциональным ферментом CYP2C19 (экстенсивных метаболизаторов).
Общий клиренс в плазме крови составляет примерно 17 л/ч после применения разовой дозы и примерно 9 л/ч после повторной. Период полувыведения из плазмы крови составляет около 1,3 ч после повторного приема суточной дозы. Общая экспозиция (AUС) увеличивается при повторном применении эзомепразола. Это увеличение является дозозависимым и приводит к нелинейной зависимости доза-AUC после повторного приема. Эта зависимость от времени и дозы обусловлена снижением метаболизма первого прохождения и системного клиренса, что, вероятно, вызвано подавлением фермента CYP2C19 эзомепразолом и/или его сульфоновым метаболитом.
Эзомепразол полностью выводится из плазмы крови между приемами дозы и не имеет тенденции к кумуляции при применении препарата один раз в сутки.
После повторного применения внутривенных инъекций в дозе 40 мг средняя пиковая концентрация в плазме крови составляет около 13,6 мкмоль/л. После введения по сравнению с пероральным применением может наблюдаться меньшее увеличение (приблизительно на 30%) общей экспозиции.
Основные метаболиты эзомепразола не влияют на желудочную секрецию кислоты.
Отмечен линейный дозозависимый рост экспозиции при введении эзомепразола в виде внутривенной инфузии продолжительностью 30 минут (в дозе 40 мг, 80 мг или 120 мг) с последующим его введением в виде длительной инфузии (со скоростью 4 мг/ч или 8 мг/ч) в течение 23 ,5 часов.
Особые категории пациентов.
Медленные метаболизаторы
Приблизительно у 2,9 ± 1,5% населения не хватает функционального фермента CYP2C19 (их называют слабыми метаболизаторами). По идее, у этих лиц метаболизм эзомепразола главным образом осуществляется с помощью CYP3A4. После повторного перорального приема 40 мг эзомепразола 1 раз в сутки средняя общая экспозиция была примерно на 100% больше у слабых метаболизаторов, чем у лиц с хорошим функционированием фермента CYP2C19 (экстенсивных метаболизаторов). Средние пиковые концентрации в плазме крови повышались примерно на 60%. Подобная разница наблюдалась при внутривенном применении эзомепразола. Впрочем, эти данные не влияют на дозировку эзомепразола.
Пациенты пожилого возраста
Метаболизм эзомепразола не претерпевает существенных изменений у пациентов пожилого возраста (в возрасте 71–80 лет).
Пол
После однократного перорального приема 40 мг эзомепразола средняя общая экспозиция примерно на 30% больше у женщин, чем у мужчин. Никакой разницы, связанной с полом, не наблюдалось при повторном приеме препарата 1 раз в сутки. Подобная гендерная разница отмечалась при внутривенном применении эзомепразола. На дозировку эзомепразола эти результаты не влияют.
Нарушение функции печени
Метаболизм эзомепразола у пациентов со слабой или умеренной дисфункцией печени может быть нарушен. Скорость метаболизма снижается у пациентов с тяжелым нарушением функции печени, что приводит к увеличению общей экспозиции эзомепразола в 2 раза. Таким образом, пациентам с ГЭРБ и тяжелой печеночной недостаточностью не следует превышать максимальную дозу 20 мг. Пациентам с кровоточащими язвами и тяжелой печеночной недостаточностью после начальной инфузии Эсозола в дозе 80 мг проведение длительной внутривенной инфузии в дозе 4 мг/ч в течение 71,5 ч может быть достаточным. Эзомепразол или его основные метаболиты не имеют тенденции к кумуляции при применении препарата один раз в день.
Нарушение функции почек
Исследования по применению с участием пациентов с пониженной почечной функцией не проводились. Поскольку почки отвечают за экскрецию метаболитов эзомепразола, но не за выведение исходного соединения, маловероятно, чтобы метаболизм эзомепразола изменялся у пациентов с нарушением функции почек.
В рандомизированном открытом международном исследовании многократных доз эзомепразол применяли путем 3-минутной инъекции один раз в сутки в течение 4 дней. Всего в исследование было вовлечено 59 детей в возрасте 0–18 лет, 50 из которых (7 детей в возрасте 1–5 лет) завершили исследования, и по полученным результатам была оценена фармакокинетика эзомепразола.
В таблице 1 представлены результаты системного воздействия эзомепразола после внутривенного применения путем инъекции длительностью 3 минуты у педиатрических пациентов и взрослых здоровых добровольцев. Значение в таблице 1 представлено в виде геометрических средних (диапазона). Дозу 20 мг для взрослых применяли путем инфузии продолжительностью 30 мин. Максимальную равновесную концентрацию препарата в плазме крови (Сss, Сmax) оценивали через 5 минут после введения дозы у детей во всех возрастных группах, а у взрослых пациентов — через 7 минут после введения дозы 40 мг и по окончании инфузии в дозе 20 мг.
Таблица 1
|Возрастная группа
|Группа дозировки
|AUC (мкмоль*г/л)
|Сss, max (мкмоль/л)
|0–1 месяц*
|0,5 мг/кг (n = 6)
|7,5 (4,5–20,5)
|3,7 (2,7–5,8)
|1–11 месяцев*
|1,0 мг/кг (n = 6)
|10,5 (4,5–22,5)
|8,7 (4,5–14,0)
|1–5 лет
|10 мг (n = 7)
|7,9 (2,9–16,6)
|9,4 (4,4–17,2)
|6–11 лет
|10 мг (n = 8)
|6,9 (3,5–10,9)
|5,6 (3,1–13,2)
|20 мг (n = 8)
|14,4 (7,2–42,3)
|8,8 (3,4–29,4)
|20 мг (n = 6)**
|10,1 (7,2–13,7)
|8,1 (3,4–29,4)
|12–17 лет
|20 мг (n = 6)
|8,1 (4,7–15,9)
|7,1 (4,8–9,0)
|40 мг (n = 8)
|17,6 (13,1–19,8)
|10,5 (7,8–14,2)
|Взрослые
|20 мг (n = 22)
|5,1 (1,5–11,8)
|3,9 (1,5–6,7)
|40 мг (n = 41)
|12,6 (4,8–21,7)
|8,5 (5,4–17,9)
* Возрастная группа 0–1 месяц включала пациентов со скорректированным возрастом (сумма внутриутробного возраста и возраста после рождения в полных неделях) ≥ 32 полных недель и < 44 полных недель. Возрастная группа 1–11 месяцев включала пациентов со скорректированным возрастом ≥ 44 полных недель.
** Два пациента были исключены: один, скорее всего, в связи с пониженной активностью изофермента CYP2C19, второй — в связи с сопутствующим применением ингибитора изофермента CYP3A4.
Согласно построенной модели Сss, Сmax после внутривенного введения эзомепразола путем 10-минутной, 20-минутной и 30-минутной инфузии уменьшится в среднем, на 37–49%, 54–66% и 61–72% соответственно во всех возрастных группах и группах дозировки по сравнению со значением Сss, Сmax после 3-минутной инъекции.
Применяют детям в возрасте старше 1 года как средство для антисекреторной терапии в случае, когда пероральный прием препарата невозможен.
Показания
Взрослые
Антисекреторная терапия, если невозможно использовать пероральный путь введения, например:
- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у пациентов с эзофагитом и/или тяжелыми симптомами рефлюкса;
- лечение язв желудка, связанных с терапией нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП);
- предупреждение язв желудка и двенадцатиперстной кишки, связанных с терапией НПВП, у пациентов, входящих в группу риска.
Краткосрочное поддержание гемостаза и профилактика повторного кровотечения у пациентов после эндоскопического лечения острого кровотечения язвы желудка или двенадцатиперстной кишки.
Дети в возрасте 1–18 лет
Антисекреторная терапия, если невозможно использовать пероральный путь введения, например:
- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) у пациентов с эрозивным рефлюксным эзофагитом и/или тяжелыми симптомами рефлюкса.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к эзомепразолу или другим компонентам лекарственного средства, к замещенным бензимидазолам.
Эсозол, как и другие ингибиторы протонного насоса, не следует применять вместе с атазанавиром, нелфинавиром (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Данные относительно медикаментозных взаимодействий базируются на исследованиях, проведенных с участием только взрослых пациентов.
Воздействие эзомепразола на фармакокинетику других лекарственных средств
Лекарственные средства, абсорбция которых зависит от рН
Сниженная кислотность желудочного сока при лечении эзомепразолом может увеличить или уменьшить абсорбцию лекарственных средств, если на механизм их абсорбции влияет кислотность желудка.
Как и при применении других препаратов, уменьшающих внутрижелудочную кислотность, абсорбция таких препаратов, как кетоконазол, итраконазол, а также эрлотиниб может снижаться, тогда как всасывание таких препаратов, как дигоксин, может повышаться во время лечения эзомепразолом. Одновременное применение омепразола (20 мг в день) и дигоксина у здоровых добровольцев повышало биодоступность дигоксина на 10% (у двух из десяти человек — на 30%). Токсические эффекты дигоксина отмечались редко. Однако следует соблюдать осторожность при применении высоких доз эзомепразола пациентам пожилого возраста. Следует усилить мониторинг концентрации дигоксина в крови у пациента.
Ингибиторы протеазы
Отмечено взаимодействие омепразола с некоторыми ингибиторами протеазы. Клиническая значимость и механизмы этих взаимодействий не всегда известны. Повышение уровня рН желудочного сока в период терапии омепразолом может изменять всасывание ингибиторов протеазы. Другие механизмы взаимодействия возможны из-за угнетения CYP2C19. Снижение сывороточных уровней атазанавира и нелфинавира отмечалось при одновременном применении омепразола, поэтому сопутствующее применение этих препаратов не рекомендуется.
Одновременное применение омепразола (40 мг один раз в сутки) с атазанавиром 300 мг/ритонавиром 100 мг у здоровых добровольцев приводило к существенному снижению экспозиции атазанавира (приблизительно 75% снижение AUC, Cmax, Cmin). Повышение дозы атазанавира до 400 мг не компенсировало влияние омепразола на экспозицию атазанавира.
Сопутствующее применение омепразола (20 мг/сут) с атазанавиром 400 мг/ритонавиром 100 мг/ритонавира 100 мг/ритонавира 100 мг/ритонавира 20 мг/сут. Сопутствующее применение омепразола (40 мг/сут) уменьшало средние значения AUC, Cmax и Cmin нелфинавира на 36–39%, а средние значения AUC, Cmax и Cmin фармакологически активного метаболита М8 на 75–92%.
Ингибиторы протонного насоса, включая эзомепразол, не назначают одновременно с атазанавиром и нелфинавиром.
Повышение концентрации саквинавира (применявшегося одновременно с ритонавиром) в сыворотке (80–100%) наблюдалось при сопутствующем применении омепразола (в дозе 40 мг/сут). Омепразол в дозе 20 мг/сут не влиял на экспозицию даранавира (применявшегося одновременно с ритонавиром) и ампренавира (в сочетании с ритонавиром). Эзомепразол в дозе 20 мг/сут не влиял на экспозицию ампренавира (в сочетании с ритонавиром или отдельно). Применение омепразола в дозе 40 мг/сут не изменяло экспозицию лопинавира (в сочетании с ритонавиром). Из-за подобных фармакодинамических эффектов и фармакокинетических свойств омепразола и эзомепразола одновременное применение эзомепразола и атазанавира не рекомендуется, а сопутствующее применение эзомепразола и нелфинавира противопоказано.
Лекарственные средства, которые метаболизируются CYP2С19
Эзомепразол ингибирует CYP2С19 — основной фермент, метаболизирующий эзомепразол. Таким образом, при одновременном применении эзомепразола с препаратами, метаболизируемыми ферментом CYP2С19, такими как диазепам, циталопрам, имипрамин, кломипрамин, фенитоин и т.д., концентрации этих лекарственных средств в плазме могут возрасти, поэтому требуется снижение их дозы. Исследования взаимодействия in vivo с применением формы препарата для введения в больших дозах (80 мг + 8 мг/ч) не проводились. Влияние эзомепразола на лекарственные средства, метаболизируемые CYP2C19, на фоне такого режима лечения может быть более выраженным, и за пациентами в течение 3-дневного периода введения препарата следует внимательно наблюдать по поводу развития нежелательных явлений.
Диазепам
Одновременное пероральное применение 30 мг эзомепразола приводило к снижению клиренса CYP2С19 субстрата диазепама на 45%.
Фенитоин
Одновременное применение 40 мг эзомепразола и фенитоина приводило к повышению уровней фенитоина в плазме крови на 13% у больных эпилепсией. Рекомендуется контролировать концентрацию фенитоина в плазме крови в начале или при отмене лечения эзомепразолом.
Вориконазол
Омепразол (40 мг один раз в сутки) повышал Cmax и AUCτ вориконазола (субстрата CYP2C19) на 15% и 41% соответственно.
Цилостазол
Эзомепразол, как и омепразол, является ингибитором CYP 2C19. Применение омепразола в дозе 40 мг здоровыми добровольцами привело к увеличению Cmax и площади под кривой зависимости концентрации от времени (AUC) для цилостазола на 18% и 26% соответственно и для одного из его активных метаболитов на 29% и 69% соответственно.
Варфарин
Сопутствующее применение 40 мг эзомепразола пациентами, принимавшими варфарин, показало, что время коагуляции оставалось в допустимых пределах. Однако постмаркетинговый опыт перорального применения эзомепразола свидетельствует о нескольких единичных случаях клинически значимого повышения международного нормализованного отношения (МНО) при одновременном применении эзомепразола и варфарина. Следовательно, в начале и после окончания одновременного лечения эзомепразолом и варфарином или другими производными кумарина рекомендуется проводить мониторинг МНО.
Цизаприд
У здоровых добровольцев одновременное пероральное применение 40 мг эзомепразола и цизаприда приводило к увеличению площади под кривой зависимости концентрации от времени (AUC) на 32% и увеличению времени полувыведения (t½) на 31%, но существенного увеличения пиковых уровней цизаприда в плазме крови не наблюдалось. При отдельном применении цизаприда наблюдалось незначительное удлинение интервала QTc, которое не увеличивалось дальше при назначении цизаприда в комбинации с эзомепразолом.
Такролимус
При одновременном применении эзомепразола сообщалось о повышении сывороточного уровня такролимуса. Следует проводить усиленный мониторинг концентрации такролимуса, а также функции почек (клиренс креатинина); при необходимости — откорректировать дозировку такролимуса.
Метотрексат
Сообщалось о повышении уровня метотрексата в крови некоторых пациентов при одновременном приеме с ингибиторами протонного насоса. При необходимости вводить метотрексат в высоких дозах следует рассмотреть вопрос о временной отмене эзомепразола.
Клопидогрель
Вследствие фармакокинетического/фармакодинамического (ФК/ФД) взаимодействия между клопидогрелом (нагрузочная доза — 300 мг/суточная поддерживающая доза — 75 мг) и эзомепразолом (40 мг в сутки перорально) экспозиция активного метаболита клопидогреля уменьшается в среднес на 40%, а максимальное угнетение (АДФ-индуцированной) агрегации тромбоцитов — в среднем на 14%.
Во время проведения исследования с участием здоровых добровольцев, когда клопидогрель применялся вместе с эзомепразолом и ацетилсалициловой кислотой (АСК) в фиксированной комбинации доз (20 мг + 81 мг соответственно) по сравнению с применением клопидогреля в виде монотерапии, отмечалось снижение экспозиции активного метаболита. 40%. Однако максимальные уровни ингибирования (индуцированной АДФ) агрегации тромбоцитов у этих лиц были одинаковыми в группе применения клопидогреля как монотерапии и в группе применения клопидогреля вместе с эзомепразолом и АСК. В наблюдательных и клинических исследованиях получены противоречивые данные по клиническим аспектам ФК/ФД взаимодействия эзомепразола относительно основных сердечно-сосудистых явлений. Одновременное применение эзомепразола и клопидогреля необходимо избегать.
Исследованные лекарственные средства без клинически значимого взаимодействия
Амоксициллин или хинидин
Эзомепразол не оказывает клинически существенного влияния на фармакокинетику амоксициллина или хинидина.
Напроксен или рофекоксиб
В течение короткогодосрочных исследований сопутствующего применения эзомепразола с напроксеном или рофекоксибом никакого фармакокинетического взаимодействия не было замечено.
Воздействие других лекарственных средств на фармакокинетику эзомепразола
Эзомепразол метаболизируется ферментами CYP2C19 и CYP3A4. Сопутствующее пероральное применение эзомепразола и ингибитора CYP3A4 кларитромицина (500 мг два раза в сутки) приводило к удвоению экспозиции (AUC) эзомепразола. Одновременное назначение эзомепразола и комбинированного ингибитора CYP2C19 и CYP3A4 может привести к повышению более чем вдвое экспозиции эзомепразола. Ингибитор CYP2C19 и CYP3A4 — вориконазол — повышал AUCτ эзомепразола на 280%. В таких случаях не всегда требуется корректировка дозы эзомепразола. Однако следует рассматривать необходимость корректировки дозы для пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью и в случае необходимости длительного лечения.
Лекарственные средства, индуцирующие активность CYP2C19 и/или CYP3A4
Препараты, индуцирующие CYP2C19, CYP3A4 или оба фермента (такие как рифампицин или трава зверобоя), могут приводить к снижению уровней эзомепразола в сыворотке путем ускорения его метаболизма.
Дети
Исследования врачебного взаимодействия проводились только с участием взрослых.
Особенности применения
При наличии любого тревожного симптома (например, выраженной непреднамеренной потери массы тела, периодической тошноты, дисфагии, гематемезиса или мелены) и в случае, если подозревается или присутствует язва желудка, необходимо исключить злокачественность, поскольку применение Эсозола может облегчить симптомы и отсрочить установление правильного диагноза.
Желудочно-кишечные инфекции
Терапия ингибиторами протонной помпы несколько увеличивает риск желудочно-кишечных инфекций, таких как инфекции, обусловленные Salmonella и Cаmpylobacter (см. раздел «Фармакодинамика»).
Всасывание витамина В12
Эзомепразол, как и все препараты, блокирующие секрецию кислоты, может ингибировать всасывание витамина В12 (цианокобаламина) вследствие гипо- или ахлоргидрии. Это следует иметь в виду при лечении пациентов с пониженным запасом витамина в организме или факторами риска ухудшения всасывания витамина В12 при длительной терапии.
Гипомагниемия
Случаи тяжелой гипомагниемии отмечались у пациентов, принимавших ингибиторы протонной помпы (ИПП), такие как эзомепразол в течение по меньшей мере трех месяцев, а в большинстве случаев — в течение года. Гипомагниемия может иметь серьезные проявления, такие как усталость, тетания, делирий, судороги, головокружение и желудочковая аритмия, но их развитие может быть постепенным и оставаться незамеченным. У большинства пациентов с гипомагниемией состояние улучшалось после заместительной терапии магнием и прекращения применения ИПП.
Пациентам, для которых предполагается длительный курс лечения или принимающих ИПП с дигоксином или препаратами, способными вызывать гипомагниемию (например с диуретиками), целесообразным может быть измерение уровня магния перед началом терапии ИПП и периодически в течение лечения.
Риск возникновения переломов
Ингибиторы протонной помпы, особенно при применении в высоких дозах и в течение длительного периода (> 1 года) несколько повышают риск перелома бедра, запястья и позвоночника, преимущественно у пациентов пожилого возраста или с другими факторами риска. Результаты обзорных исследований свидетельствуют о том, что ингибиторы протонной помпы повышают общий риск переломов на 10–40%. В некоторой степени это повышение может быть обусловлено другими факторами риска. Пациентам, угрожающим риском остеопороза, следует лечить в соответствии с действующими клиническими рекомендациями; также им следует получать должное количество витамина D и кальция.
Подострая кожная красная волчанка
Применение ингибиторов протонной помпы связывают с очень редкими случаями развития подострой кожной красной волчанки. Если возникает поражение, особенно на участках, подвергающихся влиянию солнечного света, и это сопровождается артралгией, пациенту необходимо немедленно обратиться к врачу, который рассмотрит необходимость прекращения применения препарата. Возникновение подострой кожной красной волчанки у пациентов во время предварительной терапии ингибиторами протонной помпы свидетельствует о повышенном риске его развития при применении других ингибиторов протонной помпы.
Комбинация с другими лекарственными средствами
Не рекомендуется применять эзомепразол одновременно с атазанавиром (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). Если применение комбинации атазанавира с ингибиторами протонной помпы считается обязательным, рекомендуется внимательно наблюдать за пациентом и повысить дозу атазанавира до 400 мг в сочетании со 100 мг ритонавира; дозу эзомепразола 20 мг не следует превышать.
Эзомепразол — ингибитор CYP2C19. В начале и конце терапии эзомепразолом следует учитывать возможность взаимодействия с препаратами, метаболизируемыми CYP2C19. Отмечено взаимодействие между клопидогрелем и омепразолом (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). Клиническая значимость этого взаимодействия точно не определена. Не рекомендуется одновременно применять эзомепразол и клопидогрель.
Воздействие на результаты лабораторных анализов
Повышенные уровни CgA могут мешать диагностике нейроэндокринных опухолей. Чтобы этого избежать, следует временно прекратить применение эзомепразола не менее пяти дней до измерения уровня CgA. Если уровни CgA и гастрина не нормализировались после начального измерения, то следует провести повторные измерения через 14 дней после отмены лечения ингибиторами протонной помпы.
Каждый флакон с препаратом содержит менее 1 ммоль натрия, то есть Эсозол практически свободен от натрия.
Способ применения и дозы
Дозировка
Взрослые
Антисекреторная терапия в случае, если невозможно использовать пероральный путь введения
Пациентам, которые не могут применять препарат перорально, назначают парентеральное введение эзомепразола в дозе 20–40 мг один раз в сутки. Пациентам с рефлюкс-эзофагитом следует назначать дозу 40 мг один раз в сутки. Пациентам с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, получающим симптоматическое лечение, следует назначать дозу 20 мг один раз в сутки.
Для лечения язв желудка и двенадцатиперстной кишки, обусловленных применением НПВП, обычная доза составляет 20 мг один раз в сутки. Для профилактики язв желудка и двенадцатиперстной кишки, обусловленных терапией НПВС, пациентам, входящим в группу риска, назначают дозу 20 мг один раз в сутки.
Обычно курс внутривенного лечения является кратковременным, после чего пациента можно скорее переводят на пероральный прием.
Краткосрочное поддержание гемостаза и предупреждение повторного кровотечения язв желудка и двенадцатиперстной кишки.
После эндоскопического лечения острого кровотечения изъязвления желудка или двенадцатиперстной кишки следует применять дозу 80 мг, которую вводят как инфузию в течение 30 минут, после чего применяют длительную внутривенную инфузию в дозе 8 мг/ч в течение 3 дней (72 часа).
После парентеральной терапии следует применять пероральную терапию, направленную на угнетение секреции кислоты в течение 4 недель.
Способ применения
Перед применением восстановленный раствор следует визуально осмотреть наличие частиц и изменения окраски. Следует использовать только прозрачный раствор. Раствор предназначен только для одноразового применения.
Если используется не все восстановленное содержимое флакона, неиспользованный раствор следует утилизировать в соответствии с местными требованиями.
Воспроизводимый раствор для инфузий и инъекций представляет собой прозрачный раствор от бесцветного до желтоватого цвета.
Инъекции
В форме внутривенной инъекции Эсозол 40 мг вводится в течение 3 минут. Раствор для инъекции готовится путем добавления 5 мл 0,9% раствора хлорида натрия во флакон с эзомепразолом. Для введения дозы 20 мг используется половина приготовленного раствора. Неиспользованный остаток утилизируют.
Инфузии
Доза 40 мг
В форме внутривенной инфузии Эсозол вводят 40 мг в течение 10–30 минут. Раствор для инфузии готовят путем растворения содержимого одного флакона из 40 мг эзомепразола в 100 мл 0,9% хлорида натрия для внутривенного применения.
Доза 20 мг
Для введения дозы 20 мг используется половина приготовленного раствора. Неиспользованный остаток раствора следует уничтожить.
Болюсная инфузия 80 мг
Раствор для инфузии 80 мг готовят путем растворения содержимого двух флаконов по 40 мг эзомепразола в объеме до 100 мл 0,9% хлорида натрия для внутривенного применения.
Приготовленный раствор следует вводить как длительную внутривенную инфузию в течение 30 минут.
Доза 8 мг/ч
Приготовленный раствор следует вводить как длительную внутривенную инфузию в течение 72 часов (рассчитано для скорости инфузии 8 мг/ч).
Особые группы пациентов
Недостаточность почечной функции
Пациентам с недостаточностью почечной функции от легкой и умеренной степени корректировки дозы не требуется. Из-за ограниченного опыта применения при тяжелой почечной недостаточности пациентов с таким расстройством следует лечить с осторожностью (см. раздел «Фармакокинетика»).
Недостаточность печеночной функции
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: пациентам с печеночной недостаточностью легкой и умеренной степени корректировка дозы не требуется. Для лечения пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью не следует превышать максимальную суточную дозу 20 мг эзомепразола (см. раздел «Фармакокинетика»).
Кровоточащие язвы: пациентам с печеночной недостаточностью легкой и умеренной степени корректировка дозы не требуется. Для лечения пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью после начального введения дозы 80 мг эзомепразола в течение 30 минут для проведения длительной внутривенной инфузии в течение 72 часов может быть достаточно дозы 4 мг/ч (см. раздел «Фармакокинетика»).
Пациенты пожилого возраста
Пациентам пожилого возраста корректировка дозы не требуется.
Дети
Дозировка
Дети в возрасте 1–18 лет
Антисекреторная терапия в случае, если невозможно использовать пероральный путь введения
Пациентам, которые не могут применять перорально, может быть назначено парентеральное введение препарата один раз в сутки как часть курса лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (дозировка — см. таблицу 2).
Обычно курс внутривенного лечения должен быть кратковременным, после чего пациента следует перевести на пероральное лечение как можно скорее.
Таблица 2.
Рекомендуемые дозы эзомепразола для внутривенного введения
|Возрастная группа
|Лечение эрозивного рефлюксного эзофагита
|Симптоматическое лечение ГЭРБ
|1–11 лет
Масса тела < 20 кг: 10 мг один раз в сутки
Масса тела ≥ 20 кг: 10 мг или 20 мг один раз в сутки
|10 мг один раз в сутки
|12–18 лет
|40 мг один раз в сутки
|20 мг один раз в сутки
Способ применения
Инъекция
Доза 40 мг
5 мл восстановленного раствора (8 мг/мл) следует ввести в виде внутривенной инъекции в течение периода не менее 3 минут.
Доза 20 мг
2,5 мл или половину восстановленного раствора (8 мг/мл) следует ввести в виде внутривенной инъекции в течение периода не менее 3 минут. Неиспользованный остаток утилизируют.
Доза 10 мг
1,25 мл восстановленного раствора (8 мг/мл) следует ввести в виде внутривенной инъекции в течение периода не менее 3 минут. Неиспользованный остаток утилизируют.
Инфузия
Доза 40 мг
Восстановленный раствор следует ввести в виде внутривенной инфузии в течение периода от 10 до 30 минут.
Доза 20 мг
Половину восстановленного раствора следует ввести в виде внутривенной инфузии в течение периода от 10 до 30 минут. Неиспользованный остаток утилизируют.
Доза 10 мг
Четверть восстановленного раствора следует ввести в виде внутривенной инфузии в течение периода от 10 до 30 минут. Неиспользованный остаток утилизируют.
Побочные реакции
Среди нежелательных реакций, наиболее часто встречающихся при проведении клинических исследований (а также в период послерегистрационного применения препарата), отмечаются головная боль, боль в животе, диарея и тошнота. Кроме того, профиль безопасности применения препарата одинаков для различных лекарственных форм препарата, показаний для назначения лечения, возрастных групп и популяций пациентов. Дозозависимых нежелательных реакций обнаружено не было.
Во время клинических исследований и после внедрения эзомепразола в широкую медицинскую практику сообщалось о приведенных ниже побочных эффектах. Нежелательные явления классифицировали в зависимости от частоты возникновения: часто (> 1/100, <1/10); нечасто (> 1/1000, < 1/100); редко (> 1/10000, < 1/1000), очень редко (< 1/10000), частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным).
|Со стороны системы крови и лимфы
Редко: лейкопения, тромбоцитопения
Очень редко: агранулоцитоз, панцитопения
|Со стороны иммунной системы
|Редко: реакции гиперчувствительности, такие как лихорадка, ангионевротический отек и анафилактическая реакция/шок
|Со стороны метаболизма
Нечасто: периферические отеки
Редко: гипонатриемия
Частота неизвестна: гипомагниемия (см. раздел «Особенности применения»); тяжелая гипомагниемия может коррелировать с гипокальциемией.
Гипомагниемия также может быть связана с гипокалиемией.
|Психические расстройства
Нечасто: бессонница
Редко: возбуждение, депрессия, спутанность сознания
Очень редко: агрессия, галлюцинации
|Со стороны нервной системы
Часто: головная боль
Нечасто: головокружение, парестезия, сонливость
Редко: нарушения вкуса
|Со стороны органов зрения
|Нечасто: нечеткость зрения
|Со стороны органов слуха и равновесия
|Нечасто: вертиго
|Со стороны дыхательной системы
|Редко: бронхоспазм
|Со стороны пищеварительной системы
Часто: боль в животе, запоры, диарея, вздутие живота, тошнота, рвота, железистые полипы дна желудка (доброкачественные)
Нечасто: сухость во рту
Редко: стоматит, кандидоз пищеварительного тракта
Частота неизвестна: микроскопический колит
|Со стороны гепатобилиарной системы
Нечасто: повышение уровней печеночных ферментов
Редко: гепатит с или без желтухи
Очень редко: печеночная недостаточность, энцефалопатия у пациентов с заболеваниями печени
|Со стороны кожи и мягких тканей
Часто: реакции в месте введения*
Нечасто: дерматит, зуд, сыпь, крапивница
Редко: алопеция, фоточувствительность
Очень редко: мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз
Частота неизвестна: подострая кожная красная волчанка (см. раздел «Особенности применения»)
|Скелетно-мышечные нарушения
Нечасто: перелом бедра, запястья или позвоночника (см. раздел «Особенности применения»)
Редко: артралгия, миалгия
Очень редко: мышечная слабость
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|Очень редко: интерстициальный нефрит (у некоторых пациентов одновременно сообщали о почечной недостаточности)
|Со стороны репродуктивной системы
|Очень редко: гинекомастия
|Общие нарушения
|Редко: слабость, усиление потоотделения
*Реакции в месте введения преимущественно наблюдались в исследовании с применением высоких доз в течение 3 дней (72 часа). При внутривенном применении эзомепразола раздражения сосудов не наблюдалось, однако была замечена незначительная реакция воспаления ткани в области подкожной (околовенозной) инъекции. Выраженность раздражения ткани была связана с концентрацией раствора.
Сообщалось об единичных случаях необратимого нарушения зрения у критически больных пациентов, получавших внутривенные инъекции омепразола (рацемата), особенно в высоких дозах, однако причинно-следственная связь не доказана.
Педиатрическая популяция
Профиль безопасности применения препарата детям соответствует известному профилю безопасности эзомепразола у взрослых пациентов.
Сообщение о побочных реакциях
После выхода лекарственного средства на рынок важно сообщать о побочных реакциях. Это позволяет проводить мониторинг соотношения пользы и риска применения лекарственного средства. Врачам и фармацевтам следует сообщать о любых побочных реакциях.
Срок годности
18 месяцев.
Срок хранения после приготовления раствора
Была продемонстрирована химическая и физическая стабильность в условиях применения 12 часов при 30 °С. С точки зрения микробиологии продукт следует применить немедленно.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
Упаковка
№ 1. Лиофилизат для раствора для инъекций и инфузий в прозрачном стеклянном флаконе, укупоренном бутиловой резиновой пробкой и алюминиевой крышкой с накладкой флип-офф. 1 такой флакон в картонной упаковке.
Упаковка
№ 10. Лиофилизат для раствора для инъекций и инфузий в прозрачном стеклянном флаконе, укупоренном бутиловой резиновой пробкой и алюминиевой крышкой с накладкой флип-офф. 10 флаконов в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
СТЕРИЛ-ДЖЕН ЛАЙФ САЙЕНСИЗ (П) ЛТД/Steril-Gene Life Sciences (P) Ltd.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
№ 45, Мангалам Мейн Роуд, Виллианур Коммьюн, Пудучерри, 605110, Индия/No. 45, Mangalam Main Road, Villianur Commune, Puducherry 605110, Индия.
Заявитель
СКАН БИОТЕК ЛТД, Индия/SCAN BIOTECH LTD, Индия.
Местонахождение заявителя
Е-4/300, Арера Колони Экстеншн, 462016, Бхопал, (М.П.) Индия/E-4/300, Arera Colony Extension, 462016, Bhopal, (M.P.) Индия.