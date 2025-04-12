В плацебоконтролируемом исследовании (98 больных в возрасте 1–11 месяцев) оценивались эффективность и безопасность применения препарата у пациентов с признаками и симптомами ГЭРБ. Эзомепразол 1 мг/кг один раз в сутки перорально вводили в течение 2 недель (открытая фаза), а 80 пациентов было включено в течение 4 дополнительных недель (двойная слепая фаза отмены лечения). Не наблюдалось существенной разницы между эзомепразолом и плацебо относительно достижения первичной конечной точки и прекращения лечения из-за ухудшения симптомов.

В плацебоконтролируемом исследовании (52 пациента в возрасте < 1 месяц) оценивали эффективность и безопасность препарата у пациентов с ГЭРБ. Эзомепразол 0,5 мг/кг один раз в сутки перорально вводили в течение минимум 10 дней. Не было существенной разницы между эзомепразолом и плацебо по отношению к первичной конечной точке изменения количества случаев симптомов ГЭРБ по сравнению с исходным уровнем.

Результаты, полученные в ходе исследований с участием пациентов детского возраста, показывают, что дозы эзомепразола 0,5 мг/кг и 1,0 мг/кг у грудных детей в возрасте младше 1 месяц и в возрасте 1–11 месяцев соответственно, снижают средний процент времени внутрипищеводного рН < 4,0. Профиль безопасности применения препарата оказался подобным таковому у взрослых.

В исследовании, проведенном с участием педиатрических пациентов с ГЭРБ (возрастом < 1 — 17 лет), которые получали длительное лечение ингибиторами протонной помпы (ИПП), у 61% детей наблюдалась гиперплазия ECL-клеток незначительной степени, относительно которой клиническая значимость была неизвестна; развития атрофического гастрита или карциноидных опухолей не отмечалось.

Фармакокинетика.

Распределение

Выраженный объем распределения при равновесной концентрации у здоровых добровольцев составляет около 0,22 л/кг массы тела. Эзомепразол связывается с белками плазмы крови на 97%.

Метаболизм и выведение

Эзомепразол полностью метаболизируется с помощью системы цитохрома Р450 (CYP). Основная часть метаболизма эзомепразола зависит от полиморфного изофермента CYP2C19, ответственного за образование гидрокси- и дезметилметаболитов эзомепразола. Другая часть зависит от другого специфического изофермента, CYP3А4, отвечающего за образование эзомепразола сульфона — главного метаболита в плазме крови.

Приведенные ниже параметры отражают главным образом фармакокинетику у лиц с функциональным ферментом CYP2C19 (экстенсивных метаболизаторов).

Общий клиренс в плазме крови составляет примерно 17 л/ч после применения разовой дозы и примерно 9 л/ч после повторной. Период полувыведения из плазмы крови составляет около 1,3 ч после повторного приема суточной дозы. Общая экспозиция (AUС) увеличивается при повторном применении эзомепразола. Это увеличение является дозозависимым и приводит к нелинейной зависимости доза-AUC после повторного приема. Эта зависимость от времени и дозы обусловлена снижением метаболизма первого прохождения и системного клиренса, что, вероятно, вызвано подавлением фермента CYP2C19 эзомепразолом и/или его сульфоновым метаболитом.

Эзомепразол полностью выводится из плазмы крови между приемами дозы и не имеет тенденции к кумуляции при применении препарата один раз в сутки.

После повторного применения внутривенных инъекций в дозе 40 мг средняя пиковая концентрация в плазме крови составляет около 13,6 мкмоль/л. После введения по сравнению с пероральным применением может наблюдаться меньшее увеличение (приблизительно на 30%) общей экспозиции.

Основные метаболиты эзомепразола не влияют на желудочную секрецию кислоты.

Отмечен линейный дозозависимый рост экспозиции при введении эзомепразола в виде внутривенной инфузии продолжительностью 30 минут (в дозе 40 мг, 80 мг или 120 мг) с последующим его введением в виде длительной инфузии (со скоростью 4 мг/ч или 8 мг/ч) в течение 23 ,5 часов.

Особые категории пациентов.

Медленные метаболизаторы

Приблизительно у 2,9 ± 1,5% населения не хватает функционального фермента CYP2C19 (их называют слабыми метаболизаторами). По идее, у этих лиц метаболизм эзомепразола главным образом осуществляется с помощью CYP3A4. После повторного перорального приема 40 мг эзомепразола 1 раз в сутки средняя общая экспозиция была примерно на 100% больше у слабых метаболизаторов, чем у лиц с хорошим функционированием фермента CYP2C19 (экстенсивных метаболизаторов). Средние пиковые концентрации в плазме крови повышались примерно на 60%. Подобная разница наблюдалась при внутривенном применении эзомепразола. Впрочем, эти данные не влияют на дозировку эзомепразола.

Пациенты пожилого возраста

Метаболизм эзомепразола не претерпевает существенных изменений у пациентов пожилого возраста (в возрасте 71–80 лет).

Пол

После однократного перорального приема 40 мг эзомепразола средняя общая экспозиция примерно на 30% больше у женщин, чем у мужчин. Никакой разницы, связанной с полом, не наблюдалось при повторном приеме препарата 1 раз в сутки. Подобная гендерная разница отмечалась при внутривенном применении эзомепразола. На дозировку эзомепразола эти результаты не влияют.

Нарушение функции печени

Метаболизм эзомепразола у пациентов со слабой или умеренной дисфункцией печени может быть нарушен. Скорость метаболизма снижается у пациентов с тяжелым нарушением функции печени, что приводит к увеличению общей экспозиции эзомепразола в 2 раза. Таким образом, пациентам с ГЭРБ и тяжелой печеночной недостаточностью не следует превышать максимальную дозу 20 мг. Пациентам с кровоточащими язвами и тяжелой печеночной недостаточностью после начальной инфузии Эсозола в дозе 80 мг проведение длительной внутривенной инфузии в дозе 4 мг/ч в течение 71,5 ч может быть достаточным. Эзомепразол или его основные метаболиты не имеют тенденции к кумуляции при применении препарата один раз в день.

Нарушение функции почек

Исследования по применению с участием пациентов с пониженной почечной функцией не проводились. Поскольку почки отвечают за экскрецию метаболитов эзомепразола, но не за выведение исходного соединения, маловероятно, чтобы метаболизм эзомепразола изменялся у пациентов с нарушением функции почек.

В рандомизированном открытом международном исследовании многократных доз эзомепразол применяли путем 3-минутной инъекции один раз в сутки в течение 4 дней. Всего в исследование было вовлечено 59 детей в возрасте 0–18 лет, 50 из которых (7 детей в возрасте 1–5 лет) завершили исследования, и по полученным результатам была оценена фармакокинетика эзомепразола.

В таблице 1 представлены результаты системного воздействия эзомепразола после внутривенного применения путем инъекции длительностью 3 минуты у педиатрических пациентов и взрослых здоровых добровольцев. Значение в таблице 1 представлено в виде геометрических средних (диапазона). Дозу 20 мг для взрослых применяли путем инфузии продолжительностью 30 мин. Максимальную равновесную концентрацию препарата в плазме крови (Сss, Сmax) оценивали через 5 минут после введения дозы у детей во всех возрастных группах, а у взрослых пациентов — через 7 минут после введения дозы 40 мг и по окончании инфузии в дозе 20 мг.

Таблица 1

Возрастная группа Группа дозировки AUC (мкмоль*г/л) Сss, max (мкмоль/л) 0–1 месяц* 0,5 мг/кг (n = 6) 7,5 (4,5–20,5) 3,7 (2,7–5,8) 1–11 месяцев* 1,0 мг/кг (n = 6) 10,5 (4,5–22,5) 8,7 (4,5–14,0) 1–5 лет 10 мг (n = 7) 7,9 (2,9–16,6) 9,4 (4,4–17,2) 6–11 лет 10 мг (n = 8) 6,9 (3,5–10,9) 5,6 (3,1–13,2) 20 мг (n = 8) 14,4 (7,2–42,3) 8,8 (3,4–29,4) 20 мг (n = 6)** 10,1 (7,2–13,7) 8,1 (3,4–29,4) 12–17 лет 20 мг (n = 6) 8,1 (4,7–15,9) 7,1 (4,8–9,0) 40 мг (n = 8) 17,6 (13,1–19,8) 10,5 (7,8–14,2) Взрослые 20 мг (n = 22) 5,1 (1,5–11,8) 3,9 (1,5–6,7) 40 мг (n = 41) 12,6 (4,8–21,7) 8,5 (5,4–17,9)

* Возрастная группа 0–1 месяц включала пациентов со скорректированным возрастом (сумма внутриутробного возраста и возраста после рождения в полных неделях) ≥ 32 полных недель и < 44 полных недель. Возрастная группа 1–11 месяцев включала пациентов со скорректированным возрастом ≥ 44 полных недель.

** Два пациента были исключены: один, скорее всего, в связи с пониженной активностью изофермента CYP2C19, второй — в связи с сопутствующим применением ингибитора изофермента CYP3A4.

Согласно построенной модели Сss, Сmax после внутривенного введения эзомепразола путем 10-минутной, 20-минутной и 30-минутной инфузии уменьшится в среднем, на 37–49%, 54–66% и 61–72% соответственно во всех возрастных группах и группах дозировки по сравнению со значением Сss, Сmax после 3-минутной инъекции.

Применяют детям в возрасте старше 1 года как средство для антисекреторной терапии в случае, когда пероральный прием препарата невозможен.