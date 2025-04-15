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Эсозол (Esozol)
Эсозол (Esozol)
Запорожье
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
151.7 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
128,50
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 29 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
369.4 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
241,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Козелец, ул. Соборности, 17-Г
449.1 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
210,63
Экономия при брони:
-0,03 грн
210,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 34
485.4 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
300,90
Экономия при брони:
-12,00 грн
288,90
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Снятин, ул. Стефаника, 4-А
716.0 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
293,77
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 29 мин
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
723.5 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
252,60
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
782.4 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
263,91
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Мукачево, перек. Духновича Александра / Новака Андрея, 30/2
924.4 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
137,83
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 29 мин
Мукачево, ул. Мостовая, 7
925.0 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
228,59
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
255.4 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
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