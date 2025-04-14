Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
В городах рядом
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 42
229.3 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Здорова родина
Снятин, ул. Стефаника, 4-А
443.5 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
292,47
Экономия при брони: -1,57 грн
Подорожник
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 34
446.7 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
300,90
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека твоей родини
Бобровица, ул. Независимости, 25
475.6 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Подорожник
Козелец, ул. Соборности, 17-Г
493.2 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
210,63
Экономия при брони: -0,03 грн
D.s.
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
506.9 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Здорова родина
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
525.1 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Бажаемо здоровья
Мукачево, перек. Духновича Александра / Новака Андрея, 30/2
636.5 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Бажаемо здоровья
Мукачево, ул. Мостовая, 7
637.1 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
570.0 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED