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Эсозол (Esozol)
Эсозол (Esozol)
Киев
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 34
50.3 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
300,90
Экономия при брони:
-12,00 грн
288,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Козелец, ул. Соборности, 17-Г
66.1 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
210,63
Экономия при брони:
-0,03 грн
210,60
грн
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Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Бобровица, ул. Независимости, 25
68.6 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
274,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
362.6 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
128,50
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
362.6 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
257,40
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
443.1 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
241,50
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
451.8 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
268,66
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Мукачево, перек. Духновича Александра / Новака Андрея, 30/2
605.9 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
137,83
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Мукачево, ул. Мостовая, 7
606.4 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
228,59
грн
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