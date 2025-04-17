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Эсозол (Esozol)
Эсозол (Esozol)
Винница
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 34
165.7 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
300,90
Экономия при брони:
-12,00 грн
288,90
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
209.3 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
252,60
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Снятин, ул. Стефаника, 4-А
232.4 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
293,42
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Козелец, ул. Соборности, 17-Г
263.9 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
210,63
Экономия при брони:
-0,03 грн
210,60
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
279.1 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
267,68
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
349.9 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
241,50
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
384.5 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
128,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Мукачево, перек. Духновича Александра / Новака Андрея, 30/2
431.2 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
137,83
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Мостовая, 7
431.8 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
228,59
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
565.0 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
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