Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
342.2 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Бобровица, ул. Независимости, 25
354.7 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Козелец, ул. Соборности, 17-Г
377.4 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
210,63
Экономия при брони: -0,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 34
460.6 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
300,90
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
566.0 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
762.3 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Снятин, ул. Стефаника, 4-А
794.7 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
291,46
Экономия при брони: -1,05 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
842.5 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
269,06
Экономия при брони: -4,96 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Мукачево, перек. Духновича Александра / Новака Андрея, 30/2
995.6 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Мостовая, 7
996.2 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED