Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 42
30.4 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
В городах рядом
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
256.8 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Подорожник
Козелец, ул. Соборности, 17-Г
372.2 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
210,63
Экономия при брони: -0,03 грн
Подорожник
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 34
384.7 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
300,90
Экономия при брони: -12,00 грн
Здорова родина
Снятин, ул. Стефаника, 4-А
583.7 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
292,45
Экономия при брони: -0,89 грн
D.s.
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
596.2 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Здорова родина
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
651.5 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
266,54
Экономия при брони: -2,83 грн
Бажаемо здоровья
Мукачево, перек. Духновича Александра / Новака Андрея, 30/2
792.0 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Бажаемо здоровья
Мукачево, ул. Мостовая, 7
792.5 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
315.8 км
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций 40 мг флакон №1
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED