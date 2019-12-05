препарат Далацин Ц Фосфат содержит бензиловый спирт (9,45 мг/мл). Сообщалось, что консервант бензиловый спирт связан с развитием тяжелых побочных реакций, включая летальный гаспинг-синдром (расстройство со стороны дыхательной системы, которое характеризуется длительной попыткой вдохнуть воздух) у недоношенных младенцев и летальным исходом у детей. И хотя обычные терапевтические дозы этого лекарственного средства содержат бензиловый спирт в количествах, значительно меньше таковых, связанных с развитием гаспинг-синдрома, минимальное количество бензилового спирта, при котором может появиться токсичность, неизвестно. Риск развития токсичности, связанной с бензиловым спиртом, зависит от введенного количества и способности печени нейтрализовать это химическое соединение. Недоношенные младенцы и младенцы с низкой массой тела при рождении склонны к более высокому риску развития токсичности. Бензиловый спирт может вызывать токсические и анафилактоидные реакции у младенцев и детей в возрасте до 3 лет (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Лечение антибактериальными средствами нарушает нормальный состав микрофлоры толстого кишечника, что приводит к чрезмерному росту Clostridium difficile. Об этом сообщалось при применении почти всех антибактериальных препаратов, в том числе клиндамицина. Степень тяжести такой реакции может варьировать от легкой диареи до летального колита. C. difficile производит токсины A и B, обусловливающие развитие диареи, вызванной Clostridium difficile, и являются главной причиной развития колита, связанного с применением антибиотиков. Штаммы C. difficile, которые продуцируют гипертоксин, вызывают повышение заболеваемости и летальности, поскольку эти инфекции могут быть резистентными к антимикробной терапии и могут потребовать проведения колэктомии. Следует рассматривать возможность возникновения диареи, вызванной C. difficile, у всех пациентов с диареей, возникшей после применения антибиотиков.

Эта форма колита характеризуется легкой водянистой диареей, которая может развиться до тяжелой хронической диареи, лейкоцитоза, лихорадки и тяжелых колик в животе, которые могут сопровождаться выделением крови или слизи. Без проведения дальнейшего лечения могут развиться перитонит, шок и токсический мегаколон. Вызванный антибиотиками колит, который связывается с клиндамицином, может возникать через 2–3 нед после завершения лечения. Необходимо тщательно собирать анамнез, поскольку сообщалось о случаях возникновения диареи, вызванной C. difficile, через 2 мес после применения антибактериальных средств.

Важно рассматривать возможность возникновения диареи, вызванной C. difficile, у пациентов с диареей во время или после применения антибиотиков. Она может прогрессировать до колита, в том числе псевдомембранозного (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ), со степенью тяжести от легкой до летальной. В случае подозрения или подтверждения диареи, связанной с применением антибиотиков, или колита, связанного с применением антибиотиков, лечение антибиотиками, в том числе клиндамицином, следует прекратить и немедленно провести соответствующие терапевтические мероприятия. В случаях средней тяжести и в тяжелых случаях следует рассмотреть возможность применения жидкостей и электролитов, дополнительного введения белков и лечения антибактериальными средствами, проявляющими клиническую эффективность в лечении колита, вызванного Clostridium difficile. Средства, подавляющие перистальтику, в этой ситуации противопоказаны.

Диагностирование вызванного антибиотиками колита, как правило, основывается на клинических симптомах. Диагноз можно подтвердить эндоскопией на наличие псевдомембранозного колита или Clostridium difficile и токсинов в кале.

Следует избегать применения лекарственных средств, которые останавливают перистальтику кишечника.

Клиндамицин следует с осторожностью назначать лицам с наличием в анамнезе желудочно-кишечных нарушений, в частности колита. Вызванные антибиотиками колит и диарея возникают чаще и в более тяжелых формах у истощенных пациентов и/или лиц пожилого возраста.

Поскольку клиндамицин не проникает надлежащим образом в СМЖ, данный препарат не следует применять для лечения менингита.

Было продемонстрировано in vitro, что клиндамицин и эритромицин оказывают антагонистическое действие. Из-за возможной клинической значимости оба препарата не следует применять одновременно.

На протяжении длительного лечения следует проводить печеночные и почечные функциональные пробы.

Применение клиндамицина фосфата может вызвать чрезмерный рост нечувствительных организмов, в том числе дрожжевых грибов.

Клиндамицина фосфат нельзя вводить путем в/в болюсной инъекции в неразведенной форме. Препарат следует применять путем инфузии в течение не менее 10–60 мин (см. ПРИМЕНЕНИЕ) .

Клиндамицин способен обладать свойством нейромышечного блокатора, что может усиливать действие других нейромышечных блокаторов в организме. Поэтому клиндамицин следует с осторожностью назначать пациентам, которые применяют такие препараты.

Клиндамицина фосфат следует с осторожностью применять у пациентов с гиперчувствительностью.

Клиндамицин следует с осторожностью применять у пациентов с почечной и/или печеночной недостаточностью тяжелой степени, связанной с тяжелыми метаболическими состояниями. В случае необходимости применения высоких доз необходимо следить за уровнем клиндамицина в плазме крови (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Безопасность применения в период беременности не продемонстрирована. Клиндамицин может проникать через плаценту. После многократного применения концентрация лекарственного средства в амниотической жидкости составляла около 30% концентрации в крови матери. В период беременности клиндамицин следует применять только при острой необходимости.

Бензиловый спирт способен проникать через плаценту (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

В клинических исследованиях с участием беременных системное применение клиндамицина во II и III триместр беременности не было связано с повышенной частотой врожденных аномалий. Отсутствуют достаточные и хорошо контролируемые исследования с участием беременных в I триместр беременности.

Кормление грудью. Клиндамицин выявляли в грудном молоке матери в концентрации 0,7–3,8 мкг/мл при пероральном и парентеральном применении.

Из-за потенциального развития серьезных побочных реакций у детей, находящихся на грудном вскармливании, клиндамицин нельзя применять в период кормления грудью.

Дети. Во время применения препарата у детей (от рождения до 16 лет) желательно вести надлежащее наблюдение за функциями организма.

Применение у новорожденных и младенцев. Данный препарат содержит бензиловый спирт в качестве консерванта. Бензиловый спирт связывают с летальным гаспинг-синдромом у недоношенных новорожденных (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Клиндамицин не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.