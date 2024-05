фармакодинамика. Активным веществом препарата является клиндамицин — полусинтетический антибиотик, который синтезируется из линкомицина путем замещения 7-(R)-гидроксильной группы на 7-(S)-хлорогруппу.

Благодаря своему влиянию на синтез белков у микроорганизмов клиндамицин проявляет выраженную антимикробную активность. Клиндамицин может оказывать бактерицидное или бактериостатическое действие в зависимости от чувствительности организма и концентрации антибиотика.

Клиндамицин активен in vitro против микроорганизмов, которые приведены ниже, в МИК для 90% штаммов (МИК 90 ), в мкг/мл.

Аэробные грамположительные кокки :

Staphylococcus aureus — 0,5;

Staphylococcus epidermidis (колонии, продуцирующие и не продуцирующие пенициллиназу): стрептококки — 0,15–0,53, пневмококки — 0,23.

Анаэробные грамотрицательные бактерии :

виды Bacteroides, включая группу B. fragilis — 2–4; группу P. melaninogenicus (B. melaninogenicus) — 0,07;

виды Fusobacterium — 0,85.

Анаэробные бактерии, не образующие споры :

Propionibacterium — 0,16;

Eubacterium — 4;

Actinomyces, включая A. israelii — 0,12.

Анаэробные и микроаэрофильные грамположительные кокки:

виды Peptococcus;

виды Peptostreptococcus — 2;

микроаэрофильные стрептококки;

Clostridia, включая:

C. perfringens — 3,4;

другие виды Clostridia. C. sporogenes и C. tertium часто бывают резистентные, поэтому следует проводить тесты на чувствительность.

Другие :

Chlamydia trachomatis — 2;

некоторые штаммы Toxoplasma gondii — МИК 50 = 1–11 нг/мл;

Pneumocystis carinii — отсутствуют данные, не рекомендуется применять в монотерапии;

некоторые штаммы Plasmodium falciparum (в том числе резистентные к хлорохину штаммы);

Gardnerella vaginalis — 0,3;

виды Mobiluncus, включая Mobiluncus mulieris и Mobiluncus curtisii — 0,5;

Mycoplasma hominis — 0,016.

Штаммы Staphylococcus aureus, чувствительные к метициллину, обычно проявляют чувствительность к клиндамицину. Клиндамицин оказывает значимое действие на большое количество штаммов резистентных к метициллину стафилококков (MRSA). Однако при наличии значительного количества резистентных к клиндамицину штаммов MRSA исключается возможность применения этого препарата для лечения инфекций, вызванных данным организмами, без проведения тестов на чувствительность. In vitro некоторые резистентные к эритромицину штаммы стафилококков относительно быстро приобретают резистентность к клиндамицину.

Ниже приведены преимущественно резистентные микроорганизмы.

Аэробные грамотрицательные бактерии :

Enterococcus faecalis;

виды Nocardia;

Neisseria meningitidis;

штаммы Haemophilus influenzae (в местности, где часто отмечается резистентность к антибиотикам).

In vitro выявлена перекрестная реакция между клиндамицином и линкомицином. Было продемонстрировано антагонистическое действие между клиндамицином, эритромицином и близкими по химическому составу макролидами. Антагонистического действия между клиндамицином и пенициллинами не продемонстрировано.

Несмотря на то что клиндамицина гидрохлорид активен in vivo и in vitro, клиндамицина фосфат и клиндамицина пальмитат неактивны in vitro. Однако оба соединения быстро гидролизуются in vivo до активной основы.

Фармакокинетика. Абсорбция. Через 1–3 ч после в/м инъекции 600 мг клиндамицина фосфата пиковые уровни клиндамицина в плазме крови составляли 9 мкг/мл. К концу в/в инфузии 300 мг в течение 10 мин и 600 мг в течение 20 мин соответственно были достигнуты следующие пиковые уровни в плазме крови: 7 и 10 мкг/мл соответственно. В табл. 1 приведены средние уровни клиндамицина фосфата в плазме крови после его применения. Уровни клиндамицина в плазме крови могут быть выше МИК in vitro для чувствительных организмов, если клиндамицина фосфат применяют каждые 8–12 ч у взрослых или каждые 6–8 ч у детей путем в/в инфузии. Концентрации равновесного состояния достигаются после третьей дозы.



Доза Клиндамицин, мкг/мл Клиндамицина фосфат, мкг/мл Взрослые (после достижения равновесного состояния) 300 мг в/в на протяжении 10 мин каждые 8 ч 7 15 600 мг в/в на протяжении 20 мин каждые 8 ч 10 23 600 мг в/в на протяжении 30 мин каждые 6 ч 10,9 – 600 мг в/в на протяжении 30 мин каждые 8 ч 10,8 – 900 мг в/в на протяжении 30 мин каждые 8 ч 14,1 – 900 мг в/в на протяжении 30 мин каждые 12 ч 11 29 1200 мг в/в на протяжении 45 мин каждые 12 ч 14 49 300 мг в/в каждые 8 ч 6 3 600 мг в/в каждые 12 ч 9 3 Дети (первая доза)1 5–7 мг/кг в/в через 1 ч 10 – 3–6 мг/кг в/м 4 – 5–7 мг/кг в/м 8 –