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Далацин Ц фосфат (Dalacin C Phosphate)

Далацин Ц фосфат (Dalacin C Phosphate)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 10 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 26
1.3 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
283,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
522,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
318,00 грн
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
507,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
286,50 грн
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
471,80 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
562,50 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
2.4 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
550,75 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
312,42 грн
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
528,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
3.7 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
548,30 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
3.8 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
549,05 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
322,80 грн
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
550,70
Экономия при брони: -2,40 грн
548,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
329,40
Экономия при брони: -6,60 грн
322,80 грн
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
550,70
Экономия при брони: -2,40 грн
548,30 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
319,76 грн
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
547,95 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, просп. Красной Калины, 36
5.0 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
283,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
339,38
Экономия при брони: -12,11 грн
327,27 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 107
5.7 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
283,10 грн
В городах рядом
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Винники, ул. Ивасюка, 31
8.6 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
316,37 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
572,75
Экономия при брони: -22,56 грн
550,19 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Гончара Олеся, 3
64.2 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
302,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 17
64.6 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
284,20 грн
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
475,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бережаны, пл. Рынок, 9
79.4 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
318,50 грн
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