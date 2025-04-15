Далацин Ц фосфат (Dalacin C Phosphate)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 26
1.3 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
D.s.
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
2.4 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Подорожник
Львов, ул. Навроцкого, 23
3.7 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Пульс
Львов, ул. Навроцкого, 23
3.8 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Ощад аптека
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
550,70
Экономия при брони: -2,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
329,40
Экономия при брони: -6,60 грн
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
550,70
Экономия при брони: -2,40 грн
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
D.s.
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, просп. Красной Калины, 36
5.0 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека копейка
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
339,38
Экономия при брони: -12,11 грн
D.s.
Львов, ул. Стрыйская, 107
5.7 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
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Пульс
Винники, ул. Ивасюка, 31
8.6 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
572,75
Экономия при брони: -22,56 грн
Бажаемо здоровья
Дрогобыч, ул. Гончара Олеся, 3
64.2 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
D.s.
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 17
64.6 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Бережаны, пл. Рынок, 9
79.4 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.