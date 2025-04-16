Киев
Далацин Ц фосфат (Dalacin C Phosphate)

Далацин Ц фосфат (Dalacin C Phosphate)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 700 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
323,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Николаевская, 15
4.9 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
304,50 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
510,24 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 98-А
99.2 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
582,38
Экономия при брони: -36,12 грн
546,26 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Ришельевская, 11
107.2 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
331,00 грн
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
548,00 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
335,90 грн
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
537,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
107.8 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
507,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
107.9 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
439,72 грн
Шампань
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, просп. Шевченко, 10/1
107.9 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
520,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
323,87 грн
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
521,57 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
489,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
108.9 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
493,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
109.9 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
508,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
110.0 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
305,00 грн
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
489,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
110.1 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
559,65
Экономия при брони: -16,79 грн
542,86 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 17
111.1 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
508,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
112.2 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
279,58 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
113.2 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
511,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
113.3 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
508,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Глодан Семьи, 11-А
113.5 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
295,00 грн
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
492,00 грн
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