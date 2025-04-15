Далацин Ц фосфат (Dalacin C Phosphate)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
318,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
318,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
309,40
Экономия при брони: -24,40 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
335,47
Экономия при брони: -50,47 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
318,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
8.3 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
318,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
327,23
Экономия при брони: -42,23 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
318,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
537,36
Экономия при брони: -50,36 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
67.5 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
556,14
Экономия при брони: -54,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, пл. Соборная, 20
67.5 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
553,65
Экономия при брони: -52,22 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Подорожник
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
68.8 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
553,20
Экономия при брони: -10,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
68.8 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Подорожник
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
70.0 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
70.1 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
330,66
Экономия при брони: -29,31 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
318,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
537,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Не болей
Днепр, ул. Калиновая, 1
73.3 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
338,19
Экономия при брони: -28,41 грн
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
564,72
Экономия при брони: -61,01 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 33 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
318,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
538,00
Экономия при брони: -51,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
94.4 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
538,00
Экономия при брони: -51,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
136.4 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
318,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
526,88
Экономия при брони: -40,88 грн