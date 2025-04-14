Далацин Ц фосфат (Dalacin C Phosphate)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
D.s.
Одесса, ул. Ришельевская, 11
4.1 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 17
6.3 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Шампань
Одесса, просп. Шевченко, 10/1
6.3 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
8.4 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 17 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
9.3 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
559,65
Экономия при брони: -16,79 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Глодан Семьи, 11-А
9.6 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Чикаленко Евгения, 66
10.8 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Архитекторская, 22
11.6 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 98-А
13.0 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
575,41
Экономия при брони: -29,15 грн
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Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
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Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.