Далацин Ц фосфат (Dalacin C Phosphate)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, въезд Лекарственный, 1
5.4 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 160
7.7 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
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Полтава, просп. Мира, 30-А
128.1 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 79-А
128.3 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Кагамлика, 64-А
131.6 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
145.0 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
185.2 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
340,04
Экономия при брони: -22,25 грн
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
567,80
Экономия при брони: -38,13 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
189.7 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
190.6 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
553,20
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
190.7 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
338,62
Экономия при брони: -32,75 грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
190.7 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
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Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.
318,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
537,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Подорожник
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190.8 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 4 мл №1
Pfizer Inc.
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190.9 км
Далацин Ц фосфат раствор для инъекций 150 мг/мл ампула 2 мл №1
Pfizer Inc.