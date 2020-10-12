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Артрокс (Artrox) (255239) - инструкция по применению ATC-классификация

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Артрокс (Artrox)
Цена в городе Киев
от 563,50 грн
По рецепту
10 шт, 100 мг/мл от 563,50 грн
В наличии в 128 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Раствор для инъекций
Дозировка
100 мг/мл
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
M01A X25 Хондроитин сульфат
Регистрационное удостоверение
UA/14883/01/01 от 12.10.2020
Международное название
CHONDROITINI SULFAS* (ХОНДРОИТИН СУЛЬФАТ*)

Артрокс инструкция по применению

Состав

действующее вещество: chondroitin sulfate sodium;

1 флакон (2 мл лекарственного средства) содержит хондроитина сульфата натрия 200 мг;

вспомогательные вещества: спирт бензиловый, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций.

Основные физико-химические свойства: прозрачный бесцветный или со слегка желтоватым оттенком раствор.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат. Хондроитина сульфат.

Код АТС М01А Х25.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Основные действующие вещества лекарственного средства — натриевые соли хондроитина сульфата А и С (средняя молекулярная масса 11 000 дальтонов). Хондроитина сульфат — высокомолекулярный мукополисахарид. Он является основным компонентом протеогликанов, которые вместе с коллагеновыми волокнами образуют хрящевой матрикс.

Лекарственное средство тормозит процесс дегенерации и стимулирует регенерацию хрящевой ткани, оказывает хондропротективное, противовоспалительное, анальгезирующее действие. Заменяет хондроитина сульфат суставного хряща, катаболизированный патологическим процессом. Подавляет активность ферментов, вызывающих деградацию суставного хряща: ингибирует металлопротеиназы, а именно — лейкоцитарную эластазу. Снижает активность гиалуронидазы. Частично блокирует выброс свободных кислородных радикалов; способствует блокированию хемотаксиса, антигенных детерминант. Стимулирует выработку хондроцитами протеогликанов. Влияет на фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани. Позволяет восстановить механическую и эластичную целостность хрящевого матрикса. Противовоспалительный и анальгезирующий эффекты достигаются благодаря снижению выброса в синовиальную жидкость медиаторов воспаления и болевых факторов синовиоцитами и макрофагами синовиальной оболочки, а также вследствие угнетения секреции лейкотриена В и простагландина Е.

Применение лекарственного средства способствует восстановлению суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов, предотвращает сжатие соединительной ткани, способствует смазке суставных поверхностей, нормализует продукцию суставной жидкости, улучшает подвижность суставов, способствует уменьшению интенсивности боли, улучшает качество жизни.

Артрокс замедляет резорбцию костной ткани и уменьшает потери кальция, ускоряет процессы восстановления костной ткани.

Фармакокинетика.

После внутримышечного введения хондроитин сульфат проникает в синовиальную жидкость. Максимальная концентрация в синовиальной жидкости достигается через 4–5 часов после инъекции. Выводится из организма в течение 24 часов. Элиминируется преимущественно почками.

Показания

Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника (первичный артроз, межпозвонковый остеохондроз, остеоартроз), остеопороз, пародонтопатии, переломы (для ускорения образования костной мозоли). Лечение последствий операций на суставах.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам лекарственного средства, склонность к кровоточивости, тромбофлебиты, почечная недостаточность, беременность, период кормления грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении хондроитина сульфат может уменьшать потребность в глюкокортикостероидах и нестероидных противовоспалительных средствах, а также в обезболивающих средствах. Проявляет синергизм действия при одновременном применении с глюкозамином и другими хондропротекторами. Эффективность лечения повышается при обогащении диеты витаминами А, С и солями марганца, магния, меди, цинка и селена.

При одновременном приеме с ацетилсалициловой кислотой или другими антикоагулянтами или антиагрегантами рекомендовано проводить контроль свертываемости крови.

Особенности применения

Для достижения стабильного клинического эффекта необходимо не менее 25 инъекций препарата. Эффект сохраняется в течение многих месяцев после окончания лечения. Для предупреждения обострений применяют повторные курсы лечения. Рекомендуется увеличение доз под контролем врача для пациентов с избыточной массой тела, пептической язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, при одновременном приеме диуретиков, а также в начале лечения при необходимости ускорения клинического ответа.

При аллергических реакциях или геморрагиях лечение следует прекратить.

Способ применения и дозы

Лекарственное средство вводят взрослым внутримышечно по 1 мл через день. В случае хорошей переносимости дозу увеличивают до 2 мл, начиная с четвертой инъекции. Курс лечения — 25–35 инъекций. Повторные курсы — через 6 месяцев.

Дети

Опыт применения лекарственного средства у детей отсутствует.

Побочные реакции

При применении лекарственного средства у лиц с повышенной чувствительностью к лекарственному средству возможны нарушения:

со стороны иммунной системы: аллергические реакции, анафилактический шок, ангионевротический отек;

со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, зуд, эритема, крапивница, дерматит, алопеция.

В месте инъекций возможны покраснение и зуд.

Возможны желудочно-кишечные расстройства: тошнота, рвота, боль в животе, метеоризм, диспепсические явления.

Другие: нарушения со стороны органов зрения, кератопатия, головокружение, периферические отеки.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Остаток лекарственного средства не применять.

Упаковка

По 2 мл во флаконе; по 5 флаконов в контурной ячейковой упаковке; по 2 контурные упаковки в пачке из картона.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ООО фирма «Новофарм-Биосинтез».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 11700, Житомирская обл., г. Новоград-Волынский, ул. Житомирская, 38.

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