Артрокс (Artrox) (255239) - инструкция по применению ATC-классификация
Артрокс инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: chondroitin sulfate sodium;
1 флакон (2 мл лекарственного средства) содержит хондроитина сульфата натрия 200 мг;
вспомогательные вещества: спирт бензиловый, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный бесцветный или со слегка желтоватым оттенком раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат. Хондроитина сульфат.
Код АТС М01А Х25.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Основные действующие вещества лекарственного средства — натриевые соли хондроитина сульфата А и С (средняя молекулярная масса 11 000 дальтонов). Хондроитина сульфат — высокомолекулярный мукополисахарид. Он является основным компонентом протеогликанов, которые вместе с коллагеновыми волокнами образуют хрящевой матрикс.
Лекарственное средство тормозит процесс дегенерации и стимулирует регенерацию хрящевой ткани, оказывает хондропротективное, противовоспалительное, анальгезирующее действие. Заменяет хондроитина сульфат суставного хряща, катаболизированный патологическим процессом. Подавляет активность ферментов, вызывающих деградацию суставного хряща: ингибирует металлопротеиназы, а именно — лейкоцитарную эластазу. Снижает активность гиалуронидазы. Частично блокирует выброс свободных кислородных радикалов; способствует блокированию хемотаксиса, антигенных детерминант. Стимулирует выработку хондроцитами протеогликанов. Влияет на фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани. Позволяет восстановить механическую и эластичную целостность хрящевого матрикса. Противовоспалительный и анальгезирующий эффекты достигаются благодаря снижению выброса в синовиальную жидкость медиаторов воспаления и болевых факторов синовиоцитами и макрофагами синовиальной оболочки, а также вследствие угнетения секреции лейкотриена В и простагландина Е.
Применение лекарственного средства способствует восстановлению суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов, предотвращает сжатие соединительной ткани, способствует смазке суставных поверхностей, нормализует продукцию суставной жидкости, улучшает подвижность суставов, способствует уменьшению интенсивности боли, улучшает качество жизни.
Артрокс замедляет резорбцию костной ткани и уменьшает потери кальция, ускоряет процессы восстановления костной ткани.
Фармакокинетика.
После внутримышечного введения хондроитин сульфат проникает в синовиальную жидкость. Максимальная концентрация в синовиальной жидкости достигается через 4–5 часов после инъекции. Выводится из организма в течение 24 часов. Элиминируется преимущественно почками.
Показания
Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника (первичный артроз, межпозвонковый остеохондроз, остеоартроз), остеопороз, пародонтопатии, переломы (для ускорения образования костной мозоли). Лечение последствий операций на суставах.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам лекарственного средства, склонность к кровоточивости, тромбофлебиты, почечная недостаточность, беременность, период кормления грудью.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При одновременном применении хондроитина сульфат может уменьшать потребность в глюкокортикостероидах и нестероидных противовоспалительных средствах, а также в обезболивающих средствах. Проявляет синергизм действия при одновременном применении с глюкозамином и другими хондропротекторами. Эффективность лечения повышается при обогащении диеты витаминами А, С и солями марганца, магния, меди, цинка и селена.
При одновременном приеме с ацетилсалициловой кислотой или другими антикоагулянтами или антиагрегантами рекомендовано проводить контроль свертываемости крови.
Особенности применения
Для достижения стабильного клинического эффекта необходимо не менее 25 инъекций препарата. Эффект сохраняется в течение многих месяцев после окончания лечения. Для предупреждения обострений применяют повторные курсы лечения. Рекомендуется увеличение доз под контролем врача для пациентов с избыточной массой тела, пептической язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, при одновременном приеме диуретиков, а также в начале лечения при необходимости ускорения клинического ответа.
При аллергических реакциях или геморрагиях лечение следует прекратить.
Способ применения и дозы
Лекарственное средство вводят взрослым внутримышечно по 1 мл через день. В случае хорошей переносимости дозу увеличивают до 2 мл, начиная с четвертой инъекции. Курс лечения — 25–35 инъекций. Повторные курсы — через 6 месяцев.
Дети
Опыт применения лекарственного средства у детей отсутствует.
Побочные реакции
При применении лекарственного средства у лиц с повышенной чувствительностью к лекарственному средству возможны нарушения:
со стороны иммунной системы: аллергические реакции, анафилактический шок, ангионевротический отек;
со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, зуд, эритема, крапивница, дерматит, алопеция.
В месте инъекций возможны покраснение и зуд.
Возможны желудочно-кишечные расстройства: тошнота, рвота, боль в животе, метеоризм, диспепсические явления.
Другие: нарушения со стороны органов зрения, кератопатия, головокружение, периферические отеки.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Остаток лекарственного средства не применять.
Упаковка
По 2 мл во флаконе; по 5 флаконов в контурной ячейковой упаковке; по 2 контурные упаковки в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО фирма «Новофарм-Биосинтез».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 11700, Житомирская обл., г. Новоград-Волынский, ул. Житомирская, 38.