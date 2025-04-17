Винница (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
869,53
Экономия при брони: -40,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -130,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
883,73
Экономия при брони: -54,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -130,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -130,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
466,50
Экономия при брони: -61,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
877,75
Экономия при брони: -48,46 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
884,98
Экономия при брони: -56,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -130,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
863,30
Экономия при брони: -45,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
868,78
Экономия при брони: -50,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -130,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
885,97
Экономия при брони: -68,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
859,24
Экономия при брони: -70,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
470,35
Экономия при брони: -65,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -130,60 грн