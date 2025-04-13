Харьков (адрес не указан)
Доступно в 299 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -107,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -107,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -107,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
352,80
Экономия при брони: -21,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
608,15
Экономия при брони: -28,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез