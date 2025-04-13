Киев
Артрокс (Artrox)

Артрокс (Artrox)

Харьков (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 299 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
802,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
918,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
816,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
889,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -107,20 грн
833,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
802,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -107,20 грн
833,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
919,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
818,20 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
876,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
889,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -107,20 грн
833,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
796,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
352,80
Экономия при брони: -21,34 грн
331,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
790,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
884,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
886,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
869,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
608,15
Экономия при брони: -28,06 грн
580,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
891,40 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное