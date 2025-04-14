Одесса (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
857,49
Экономия при брони: -28,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -123,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -123,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
870,53
Экономия при брони: -44,34 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -123,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
869,53
Экономия при брони: -41,14 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -123,40 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
877,59
Экономия при брони: -52,55 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -123,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -123,40 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
867,95
Экономия при брони: -75,39 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
3.7 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез