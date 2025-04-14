Киев
Артрокс (Artrox)

Артрокс (Artrox)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 119 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
874,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
857,49
Экономия при брони: -28,40 грн
829,09 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -123,40 грн
817,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -123,40 грн
817,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
870,53
Экономия при брони: -44,34 грн
826,19 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
865,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -123,40 грн
817,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
874,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
869,53
Экономия при брони: -41,14 грн
828,39 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -123,40 грн
817,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
773,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
877,59
Экономия при брони: -52,55 грн
825,04 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -123,40 грн
817,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
828,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
915,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -123,40 грн
817,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
778,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
867,95
Экономия при брони: -75,39 грн
792,56 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
3.7 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
872,80 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
835,70 грн
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