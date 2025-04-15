Львов (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
881,32
Экономия при брони: -52,37 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -144,50 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
470,35
Экономия при брони: -72,25 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
470,35
Экономия при брони: -72,25 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
879,00
Экономия при брони: -50,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
941,60
Экономия при брони: -145,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
658,49
Экономия при брони: -101,15 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
752,56
Экономия при брони: -115,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -144,50 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -144,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
846,63
Экономия при брони: -130,05 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -144,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
941,60
Экономия при брони: -145,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
941,00
Экономия при брони: -144,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -144,50 грн
D.s.
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Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -144,50 грн