Николаев (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
858,24
Экономия при брони: -37,39 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -144,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
875,84
Экономия при брони: -80,89 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
961,00
Экономия при брони: -164,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
876,42
Экономия при брони: -46,62 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
886,30
Экономия при брони: -56,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
961,00
Экономия при брони: -164,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -144,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -144,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
882,98
Экономия при брони: -54,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
891,05
Экономия при брони: -46,93 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
175,23
Экономия при брони: -6,46 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -144,20 грн