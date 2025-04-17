Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -159,40 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
789,90
Экономия при брони: -23,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -159,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -159,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
877,17
Экономия при брони: -82,15 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -159,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
861,98
Экономия при брони: -66,73 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -159,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
841,04
Экономия при брони: -52,73 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -159,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -159,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -159,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
860,73
Экономия при брони: -31,51 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -159,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
814,17
Экономия при брони: -24,95 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -159,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
881,32
Экономия при брони: -52,27 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Биосинтез
940,70
Экономия при брони: -159,40 грн