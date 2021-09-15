Гепаризин® (Heparhizine®) (255223) - инструкция по применению ATC-классификация
Гепаризин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика
Противовоспалительный эффект:
- противоаллергический: глицирризин может препятствовать развитию аллергических реакций, таких как феномен Артюса и феномен Шварцмана у животных. Препарат может вызвать индуцированное стрессом подавление синтеза кортизола и в то же время ингибировать грануляцию и атрофию тимуса под действием данного гормона. Препарат не влияет на экссудативный эффект гормона;
- блокада метаболических ферментов цикла арахидоновой кислоты. Глицирризин может связываться с фосфолипазой А2 (активатора цикла арахидоновой кислоты) и липооксигеназы (влияющей на арахидоновую кислоту и индуцированный ею синтез медиаторов воспаления), благодаря чему глицирризин селективно ингибирует фосфорилирование этих ферментов, а следовательно, ингибирует их активацию.
Иммунорегуляционные эффекты. В исследованиях in vitro глицирризин:
- регулирует активацию Т-клеток;
- индуцирует интерферон-γ;
- активирует NK-клетки;
- способствует дифференциации Т-лимфоцитов экстратимуса.
Тормозящее влияние на экспериментальное поражение гепатоцитов. В условиях in vitro глицирризин способен препятствовать повреждению первичной культуры гепатоцитов животных.
Пролиферативное влияние на гепатоциты. В условиях in vitro с применением первичной культуры гепатоцитов показано, что глицирризиновая и глициретиновая кислоты стимулируют пролиферацию первичной культуры гепатоцитов.
Ингибирование распространения вируса и выключение вируса. В условиях эксперимента на животных, инфицированных вирусом гепатита мышей, введение глицирризина способствует пролонгации жизни животных. У животных, инфицированных вирусом коровьей оспы, глицирризин может препятствовать развитию оспы.
Другие эксперименты в условиях in vitro дополнительно продемонстрировали инактивирующее влияние на вирус, а также ингибирующий эффект на распространение вируса.
Глицин и цистеина гидрохлорид могут подавлять или уменьшать проявления псевдоальдостеронизма, вызванного метаболическими нарушениями электролитного обмена при длительном применении глицирризина.
Фармакокинетика
Концентрация в крови. При проведении исследований с участием здоровых добровольцев после введения 40 мл препарата (что соответствует 80 мг глицирризина) концентрация в крови после первоначального повышения в следующие 10 ч быстро снижается. Затем снижается постепенно. Глицирризиновая кислота (гидролизованный метаболит глицирризина) оказывается в крови через 6 ч после введения, достигая максимума через 24 ч после введения, и почти полностью выводится через 48 ч.
Выведение с мочой. При проведении исследований с участием здоровых добровольцев после введения концентрация глицирризина в моче снижается постепенно. Объем экскреции составляет в среднем 1,2% принятой дозы через 27 ч после введения. Глицирризиновая кислота проявляется через 6 ч после введения и достигает Cmax через 22–27 ч.
Фармакокинетика у животных. Распределение. Анализ показателей состояния внутренних органов начинали через 10 мин после в/в введения 3Н-глицирризина животным. Глицирризин распределяется по всем внутренним органам животных. В печени наблюдается накопление большего количества (73%) введенного препарата. Накопление препарата уменьшается в таких органах (указано в порядке убывания): почки, легкие, сердце, надпочечники.
Показания Гепаризин
при нарушенной функции печени у пациентов с хроническими заболеваниями печени.
Применение Гепаризин
40–60 мл препарата вводить путем инъекции или инфузии 1 раз в сутки; врач может корригировать дозу в зависимости от возраста пациента и симптомов заболевания. Максимальная суточная доза не должна превышать 100 мл.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Препарат противопоказан больным с альдостеронизмом, миопатией или гипокалиемией (существует вероятность обострения гипокалиемии, гипертонии).
Побочные эффекты
побочные реакции, развитие которых наблюдалось чаще всего
Частота неизвестна — шок и анафилактический шок: возможно развитие шока или анафилактического шока (в том числе резкое снижение АД, потеря сознания, одышка, сердечно-легочная недостаточность, приливы, отек лица). С учетом вышесказанного пациенты нуждаются в тщательном мониторинге. При появлении симптомов побочных реакций необходимо немедленно прекратить применение препарата и назначить соответствующее лечение.
Анафилактические реакции: возможно развитие анафилаксии (включая одышку, приливы и отек лица). С учетом вышесказанного пациенты нуждаются в тщательном мониторинге. При появлении симптомов побочных реакций необходимо немедленно прекратить применение препарата и назначить соответствующее лечение.
Псевдоальдостеронизм: повышение дозы или долгосрочное и непрерывное введение препарата может привести к появлению таких симптомов псевдоальдостеронизма, как тяжелая гипокалиемия, повышение частоты развития гипокалиемии, повышение АД, задержка натрия и жидкости, отеки, увеличение массы тела. Необходим тщательный мониторинг (в частности определение концентрации калия в плазме крови). При появлении симптомов побочных реакций требуется немедленно прекратить применение препарата. Кроме того, гипокалиемия может вызвать развитие общей слабости или умеренно выраженной мышечной слабости.
Другие побочные реакции
Нижеприведенные побочные реакции могут возникнуть при повышении дозы и привести к снижению уровня калия в плазме крови и повышению АД.
|Побочные реакции
|Частота
|0,1–5%
|<0,1%
|Частота неизвестна
|Со стороны иммунной системы
|–
|Сыпь
|Крапивница, зуд
|Со стороны пищеварительной системы
|–
|Ощущение дискомфорта в эпигастральной области
|Тошнота, рвота
|Со стороны дыхательной системы
|–
|–
|Кашель
|Со стороны органа зрения
|–
|–
|Транзиторное нарушение зрения (нечеткость зрения, фотопсия)
|Электролитный обмен
|Гипокалиемия, повышение АД
|Отек, истощение, боль в мышцах
|–
|Другие
|Экзема, дискомфорт в коже, головная боль, повышение температуры тела, миалгия, общее недомогание, парестезии (онемение, ощущение покалывания), лихорадка, синдром гипервентиляции (ощущение жара в плечах, ощущение холода в конечностях, холодный пот, сухость во рту, пальпитация), глюкозурия
|Ощущение жара, дистония
Особые указания
применять с осторожностью. Пациентам пожилого возраста данное лекарственное средство необходимо применять с осторожностью. Сообщалось о возможности развития рабдомиолиза при пероральном применении глицирризина или других препаратов, содержащих глицирризин.
Общие меры предосторожности. Необходим детальный сбор анамнеза перед применением для предотвращения развития реакций гиперчувствительности. Пациент требует тщательного наблюдения после введения препарата. Следует подготовить необходимую аппаратуру для проведения первой помощи в случае развития реакций гиперчувствительности. Пациент должен оставаться в состоянии покоя после введения препарата.
Развитие псевдоальдостеронизма возможно при одновременном применении с другими препаратами, содержащими глицирризин.
Во время инъекции необходимо наблюдать за состоянием здоровья пациента и уменьшить до минимальной скорость введения препарата. Целостность ампулы можно нарушать только после ее дезинфекции спиртовым р-ром.
Применение у пациентов пожилого возраста. Пациентам пожилого возраста препарат необходимо вводить с осторожностью, поскольку есть большая вероятность развития гипокалиемии.
Применение в период беременности или кормления грудью. Не применяют, поскольку безопасность и эффективность не установлены.
Дети. Исследований по эффективности и безопасности применения препарата у детей не проводили.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
петлевые диуретики (этакриновая кислота, фуросемид), тиазидные диуретики и другие антигипертензивные диуретики (трихлорметиазид, хлорталидон) усиливают эффект экскреции калия под воздействием глицирризина, снижая таким образом концентрацию калия в плазме крови. Учитывая вероятность возникновения гипокалиемии (атоническое ощущение, ослабление мышц), необходим соответствующий контроль, включая определение концентрации калия в плазме крови.
На фоне снижения концентрации калия в плазме крови в результате экскреции калия под влиянием глицирризиновой кислоты, содержащейся в данном препарате, действие моксифлоксацина гидрохлорида может привести к развитию желудочковой тахикардии (включая double tachycardia) и синдром удлиненного интервала Q–T.
Передозировка
данные отсутствуют.
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.