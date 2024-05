фармакодинамика

Противовоспалительный эффект :

противоаллергический: глицирризин может препятствовать развитию аллергических реакций, таких как феномен Артюса и феномен Шварцмана у животных. Препарат может вызвать индуцированное стрессом подавление синтеза кортизола и в то же время ингибировать грануляцию и атрофию тимуса под действием данного гормона. Препарат не влияет на экссудативный эффект гормона;

блокада метаболических ферментов цикла арахидоновой кислоты. Глицирризин может связываться с фосфолипазой А 2 (активатора цикла арахидоновой кислоты) и липооксигеназы (влияющей на арахидоновую кислоту и индуцированный ею синтез медиаторов воспаления), благодаря чему глицирризин селективно ингибирует фосфорилирование этих ферментов, а следовательно, ингибирует их активацию.

Иммунорегуляционные эффекты . В исследованиях in vitro глицирризин:

регулирует активацию Т-клеток;

индуцирует интерферон-γ;

активирует NK-клетки;

способствует дифференциации Т-лимфоцитов экстратимуса.