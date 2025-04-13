Гепаризин® (Heparhizine®)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 392 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1373,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1373,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1341,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1477,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1335,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1512,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1663,13
Экономия при брони: -69,03 грн
1594,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40
Экономия при брони: -16,30 грн
1421,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1562,69
Экономия при брони: -62,97 грн
1499,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1524,70 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1512,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн