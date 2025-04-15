Гепаризин® (Heparhizine®)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1510,67 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1510,60
Экономия при брони: -96,30 грн
1414,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1436,80
Экономия при брони: -22,50 грн
1414,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1149,44 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1414,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1006,18
Экономия при брони: -16,17 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1512,00
Экономия при брони: -97,70 грн
1414,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1512,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,47 грн