Гепаризин® (Heparhizine®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1436,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1436,80
Экономия при брони: -25,30 грн
1411,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1506,02
Экономия при брони: -80,40 грн
1425,62 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1058,40
Экономия при брони: -70,35 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1410,77
Экономия при брони: -61,68 грн
1349,09 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1480,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1532,03
Экономия при брони: -106,75 грн
1425,28 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1248,51 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн