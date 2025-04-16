Гепаризин® (Heparhizine®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1560,73
Экономия при брони: -55,32 грн
1505,41 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1374,55 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1436,80
Экономия при брони: -0,10 грн
1436,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1509,37
Экономия при брони: -86,52 грн
1422,85 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1611,76
Экономия при брони: -106,17 грн
1505,59 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1398,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1593,95
Экономия при брони: -88,54 грн
1505,41 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1484,77
Экономия при брони: -59,21 грн
1425,56 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1595,61
Экономия при брони: -90,20 грн
1505,41 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1575,81
Экономия при брони: -69,32 грн
1506,49 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1582,92
Экономия при брони: -77,15 грн
1505,77 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн