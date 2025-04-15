Гепаризин® (Heparhizine®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 161 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1420,00
Экономия при брони: -43,00 грн
1377,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1420,00
Экономия при брони: -43,00 грн
1377,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1420,00
Экономия при брони: -5,00 грн
1415,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1512,00
Экономия при брони: -96,00 грн
1416,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1510,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1493,24
Экономия при брони: -74,08 грн
1419,16 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1564,80
Экономия при брони: -68,79 грн
1496,01 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1583,07
Экономия при брони: -85,27 грн
1497,80 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1096,21
Экономия при брони: -47,58 грн
1048,63 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1420,00
Экономия при брони: -43,00 грн
1377,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Гепаризин® раствор для инъекций ампула 20 мл №10
ВАЛАРТИН ФАРМА
1437,40 грн